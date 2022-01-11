США "таємно" погодили військову допомогу Україні на $200 млн перед переговорами з РФ, — CNN

Ідеться про стрілецьку зброю та боєприпаси, переносні радіостанції й інше обладнання. Новий пакет військової допомоги не призначався для широкого розголосу.

Наприкінці грудня адміністрації президента США Джо Байдена погодила додатковий пакет військової допомоги Україні на 200 млн доларів. Про це повідомляє CNN із посиланням на чотирьох людей, знайомих із питанням.

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Передбачено постачання практично того ж таки оборонного озброєння, яке США й раніше постачали Україні. Йдеться, зокрема, про стрілецьку зброю та боєприпаси, переносні радіостанції, медичне обладнання, запчастини для обладнання тощо. Пакет додаткової військової допомоги був узгоджений за кілька тижнів до того, як представники офіційного Кремля та Вашингтона мали сісти за стіл переговорів у Женеві.

Адміністрація Байдена повідомила про це Конгрес без широкого розголосу. Деякі з політиків дізналися про додаткову військову допомогу українській стороні із секретних каналів. Зважаючи на все, постачання додаткової партії оборонного озброєння займуть деякий час, оскільки постачання попередньої партії озброєння, погоджене влітку минулого року, завершується лише зараз.

Україна, за словами представників Держдепартаменту США, отримала озброєння протягом кількох останніх тижнів. "Не буду вдаватися до подробиць кожного траншу. Але, по суті, за минулий рік ми надали Україні більшу військову підтримку, ніж будь-коли з 2014 року", — цитує видання свої джерела.

Зважаючи на все, американські політики збиралися схвалити новий пакет військової допомоги Україні без широкого розголосу.

Станом на середину грудня США виділили Україні допомогу у сфері безпеки більш ніж на 450 млн доларів. До кінця року було поставлено ПЗРК Javelin і командно-пускові установки, патрульні катери типу "Айленд", радіостанції, двигуни, генератори, запчастини.

Повідомлялося про плановані поставки ПЗРК "Стінгер", які повинні допомогти ЗСУ протистояти вертольотам, БПЛА й іншій військовій техніці РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що у Швейцарії представники США та Росії обговорили питання, пов'язані з безпекою. Зустріч проходила за зачиненими дверима протягом 7,5 годин із невеликою перервою.