США "тайно" одобрили военную помощь Украине на $200 млн перед переговорами с РФ, - CNN

Речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, переносных радиостанциях и прочем оборудовании. Новый пакет военной помощи не предназначался для широкой огласки.

В конце декабря администрации президента США Джо Байдена согласовала дополнительный пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на четырех человек, знакомых с вопросом.

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Предусмотрены поставки практически того же оборонительного вооружения, которое США и прежде поставляли Украине. Речь, в частности, идет о стрелковом оружии и боеприпасах, переносных радиостанциях, медицинском оборудовании, запчастях для оборудования и прочем. Пакет дополнительной военной помощи был согласован за несколько недель до того, как представители официального Кремля и Вашингтона должны были сесть за стол переговоров в Женеве.

Администрация Байдена уведомила об этом Конгресс без широкой огласки. Некоторые из политиков узнали о дополнительной военной помощи украинской стороне из секретных каналов. Судя по всему, поставки дополнительной партии оборонного вооружения займут некоторое время, поскольку поставка предыдущей партии вооружения, согласованная летом прошлого года, завершаются только сейчас.

Украина, по словам представителей Госдепартамента США, получила вооружение на протяжении последних нескольких недель. "Не буду вдаваться в подробности каждого транша. Но, по сути, за прошлый год мы оказали Украине большую военную поддержку, чем когда-либо с 2014 года", — цитирует издание свои источники.

Судя по всему, американские политики собирались одобрить новый пакет военной помощи Украине без широкой огласки.

По состоянию на середину декабря, США выделили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 450 млн долларов. К концу года были поставлены ПЗРК Javelin и командно-пусковые установки, патрульные катера типа "Айленд", радиостанции, двигатели, генераторы, запчасти.

Сообщалось о планирующихся поставках ПЗРК "Стингер", которые должны помочь ВСУ противостоять вертолетам, БПЛА и другой военной технике РФ.

Ранее Фокус сообщал, что в Швейцарии представители США и России обсудили вопросы, связанные с безопасностью. Встреча проходила за закрытыми дверями в течение 7,5 часов с небольшим перерывом.