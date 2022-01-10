США и Россия завершили переговоры по безопасности в Женеве

Встреча продлилась более 7 часов. За это время стороны прерывались только на короткий ланч.

В Женеве завершились переговоры касательно гарантий безопасности, ядерного вооружения между представителями Соединенных Штатов и России. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на постоянное представительство США при местном отделении Организации Объединенных Наций (ООН).

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По данным журналистов, встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась около 7,5 часов. Стороны переговоров прерывались на короткий ланч.

РФ на этой встрече российскую делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель главы Министерства обороны Александр Фомин. Американской делегацией руководил заместитель государственного секретаря Уэнди Шерман.

Напомним, 9 января в столице Швейцарии состоялся рабочий ужин, после которой Рябков назвал разговор с американской стороной "сложным, но деловым". В свою очередь Шерман на встрече заявлиа, что США будут приветствовать прогресс в урегулировании конфликтов с при помощи дипломатии.

Переговоры по гарантиям безопасности и ситуации вокруг Украины пройдут в три этапа. После сегодняшней встречи 12 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Россия-НАТО, а 13 января в Вене представители Кремля проведут переговоры с ОБСЕ, в которой также представлены и Соединенные Штаты.

В декабре 2021 года РФ предложила НАТО и США проект договора о безопасности, в котором, в частности, шла речь о требовании Кремля исключить возможность включения Украины в состав Альянса. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что право для каждой страны самостоятельно выбирать свой путь и союзы является "основополагающим принципом" и организация в этом вопросе "не пойдет на компромисс".