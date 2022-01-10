США и Россия сообщили, как прошел первый раунд переговоров в Женеве по Украине

Вашингтон уверен, что Украина вправе сама решать, в какой военный Альянс ей вступать. Москва, в свою очередь, назвала блестящими предварительные переговоры по гарантиям безопасности.

Государственный департамент опубликовал первые подробности первых переговоров США и России, которые проходили в Женеве. Об этом информирует пресс-служба дипломатического ведомства.

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Переговоры США и России — позиция Госдепа

В Госдепе напомнили, что США на встрече представляла замгоссекретаря Венди Шерман и директор оперативного отдела Объединенного штаба генерал-лейтенант Джеймс Мингус, а Россию — замглавы МИД Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин.

Соединенные Штаты в Женеве в очередной раз выразили приверженность тому, что суверенные государства сами могут выбирать, в какие Альянсы им вступать (гарантии безопасности России и нерасширение НАТО за счет Украины — ред.). Помимо этого, Венди Шерман на переговорах подтвердила, что Вашингтон будет приветствовать прогресс в урегулировании вооруженного конфликта, который будет достигнут с помощью дипломатии.

США, как говорится на сайте Госдепа по итогам первой встречи, готовы обсуждать с Россией двухсторонние вопросы, но "не будет обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров".

Вашингтон решил отложить обсуждение некоторых тем до заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Переговоры США и России — позиция МИД РФ

Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что первый раунд переговоров с США по гарантиям безопасности прошел потрясающе.

По словам дипломата, разговор с замглавы Госдепа Венди Шерман был "сложным", однако представители двух стран "погрузились в материю предстоящих дел".

"Я думаю, что завтра (10 января — ред.) мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда (им — ред.) руководствуюсь", — добавил Сергей Рябков.

По данным журналистов, переговоры представителей США и России проходили в формате ужина в течение двух часов. Основная часть дискуссии, в ходе которой дипломаты обсудят взаимные гарантии безопасности, состоится в понедельник, 10 января.

Напомним, 8 января издание The Washington Post сообщило, что США на переговорах с Россией готовы обсуждать вопрос размещения своих ракет в Европе. По данным инсайдеров из Белого дома, Вашингтон в ходе женевского диалога попытается выяснить, готова ли Москва на дипломатическое урегулирование войны на Донбассе или же Кремль, выдвигая гарантии безопасности, ищет повод для полномасштабного вторжения в Украину.

9 января госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон на переговорах с РФ готов договариваться о размещении ракет и другого типа вооружения в Европе, однако вопрос о численности американских войск подниматься не будет.

Также 9 января, накануне переговоров в Женеве, издание New York Times сообщило, что Украина стремится к переговорам с РФ в обход Вашингтона.