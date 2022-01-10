США та Росія повідомили, як пройшов перший раунд переговорів у Женеві щодо України

Вашингтон упевнений, що Україна має право сама вирішувати, в який військовий Альянс їй вступати. Москва, зі свого боку, назвала блискучими попередні переговори щодо гарантій безпеки.

Державний департамент опублікував перші подробиці перших переговорів США та Росії, які проходили у Женеві. Про це повідомляє пресслужба дипломатичного відомства.

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Переговори США та Росії — позиція Держдепу

У Держдепі нагадали, що США на зустрічі представляла заступниця держсекретаря Венді Шерман і директор оперативного відділу Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, а Росію — заступник голови МЗС Сергій Рябков і заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Сполучені Штати в Женеві вкотре висловили прихильність до того, що суверенні держави самі можуть обирати, в які Альянси їм вступати (гарантії безпеки Росії та нерозширення НАТО за рахунок України — ред.). Крім цього, Венді Шерман на переговорах підтвердила, що Вашингтон схвалюватиме прогрес у врегулюванні збройного конфлікту, якого буде досягнуто за допомогою дипломатії.

США, як мовиться на сайті Держдепу за підсумками першої зустрічі, готові обговорювати з Росією двосторонні питання, але "не обговорюватиме європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів".

Вашингтон вирішив відкласти обговорення деяких тем до засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі 12 січня та засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Переговори США та Росії — позиція МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що перший раунд переговорів із США щодо гарантій безпеки пройшов приголомшливо.

За словами дипломата, розмова із заступницею голови Держдепу Венді Шерман була "складною", проте представники двох країн "занурилися в матерію майбутніх справ".

"Я думаю, що завтра (10 січня — ред.) ми не будемо часу витрачати. Я ніколи втрачаю оптимізм, завжди (ним — ред.) керуюся", — додав Сергій Рябков.

За даними журналістів, переговори представників США та Росії проходили у форматі вечері протягом двох годин. Основна частина дискусії, під час якої дипломати обговорять взаємні гарантії безпеки, відбудеться у понеділок, 10 січня.

Нагадаємо, 8 січня видання The Washington Post повідомило, що США на переговорах із Росією готові обговорювати питання розміщення своїх ракет у Європі. За даними інсайдерів із Білого дому, Вашингтон у процесі женевського діалогу спробує з'ясувати, чи готова Москва на дипломатичне врегулювання війни на Донбасі або Кремль, висуваючи гарантії безпеки, шукає привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

9 січня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон на переговорах з РФ готовий домовлятися про розміщення ракет та іншого типу озброєння в Європі, проте питання про чисельність американських військ не порушуватиметься.

Також 9 січня, напередодні переговорів у Женеві, видання New York Times повідомило, що Україна прагне переговорів з РФ в обхід Вашингтона.