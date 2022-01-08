США готові обговорити з Росією розміщення своїх ракет у Європі, — The Washington Post

Вашингтон, як стверджують джерела в адміністрації Байдена, хоче з'ясувати, чи зацікавлена РФ у врегулюванні війни в Україні чи вона готується до повномасштабного вторгнення.

США на майбутніх переговорах із Росією готові обговорити питання розміщення ракет та масштаби проведення військових навчань у країнах Європи. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на свої джерела в адміністрації Джо Байдена.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними журналістів, на переговорах, які заплановані на 10 січня, США хочуть з'ясувати, чи справді Росія налаштована на врегулювання збройного конфлікту з Україною дипломатичним шляхом, або ж висуває нездійсненні вимоги як привід перед можливим повномасштабним вторгненням.

Високопосадовець Білого дому зазначив, що Росія останнім часом проводить все більш масштабні військові навчання поблизу кордонів країн-союзників по НАТО, і попередив, що на переговорах США можуть обговорити питання розміщення озброєння в Європі.

"Ми готові вивчити можливість взаємних обмежень на розмір і масштаб таких навчань, включаючи стратегічні бомбардувальники поблизу території один одного, а також наземні навчання", — додав обізнаний інсайдер.

Союзники США, як пише видання, розходяться на думці з Білим домом щодо того, як потрібно проводити переговори з Кремлем. Великобританія та країни Балтії хочуть, щоб Вашингтон зайняв жорстку позицію в Женеві і не йшов на поступки.

"Проблема з росіянами полягає в тому, що якщо ви що-небудь пропонуєте, вони просто хочуть більшого. Навіть щось відносно скромне, наприклад, розміщення ракет, може призвести до зміни ходу переговорів", — пояснив у коментарі WP європейський чиновник.

Франція та Німеччина, у свою чергу, хочуть, щоб США більше часу приділяли питанню дипломатичного врегулювання війни на Донбасі, побоюючись, що відмова від поступок може змусити Росію піти на повномасштабне вторгнення в Україну.

Ще одне джерело в Білому домі запевнило, що Вашингтон за підсумками переговорів не братиме на себе жодних зобов'язань.

"Все, що обговорювалося (з Росією в Женеві — ред.), має повернутися до Вашингтону і також буде обговорюватися з союзниками пізніше цього тижня", — підсумував інсайдер у спілкуванні з журналістами.

8 січня видання The NYT опублікувало свіжу карту з розташуванням російських військ біля кордонів України. За даними американських журналістів, Росія готова до повномасштабного вторгнення із трьох напрямків.

Напередодні переговорів США та Росії у Женеві телеканал NBC News повідомив, що Україна може отримати нову військову допомогу від Вашингтона. На тлі концентрації російських військ США можуть поставити Києву переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер".

Кіберексперти 8 січня також попередили, що російські хакери можуть чинити кібератаки проти України напередодні повномасштабного вторгнення армії РФ.