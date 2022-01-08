США поставить Україні ПЗРК "Стінгер" у рамках нового пакету військової допомоги

"Стінгери" допоможуть ЗСУ протистояти російським вертольотам, БПЛА та іншій військовій техніці.

Наступного тижня адміністрація президента США проведе переговори із РФ. Поки що невідомо, чи готовий Кремль обговорювати можливість контролю над озброєнням. Представники США заявляють, що про якийсь значний прогрес у переговорах неможливо говорити, поки Росія не прибере свій численний військовий контингент від кордонів України. Про це повідомляє NBC News.

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Адміністрація Байдена загрожує Кремлю безпрецедентними санкціями, якщо РФ спробує захопити нові території України. Також США каже про плани розширити військову допомогу Україні. Наразі готується новий пакет військової допомоги на додаток до тієї, яка вже надається.

Повідомляється, що адміністрація Байдена веде переговори з іншими представниками Північноатлантичного альянсу щодо постачання Україні ПЗРК "Стінгер". Про це повідомляють колишні та чинні офіційні особи США. Представники української сторони вважають, що "Стінгери" допоможуть ЗСУ боротися з російськими вертольотами та БПЛА.

ПЗРК "Стінгер"

Переносний зенітно-ракетний комплекс "Стінгер" може використовуватися для ураження повітряних цілей на низькій висоті: літаків, вертольотів та безпілотників. ПЗРК розроблено корпорацією "General Dynamics" і перебуває на озброєнні армії США з 1981 року.

Можливість діалогу

Водночас офіційний Вашингтон намагається шукати можливість діалогу з Кремлем. У будь-яких переговорах щодо розміщення військ у Центральній та Східній Європі має братися до уваги думка цих країн, у т.ч. членів НАТО. Про це заявляє американський дипломат Вільям Тейлор, який до січня 2020 був тимчасовим повіреним США в Україні. "Ми обговорюємо кроки, які гарантували б, що жодна зі сторін не спробує вторгнутися на територію іншої", — сазав Тейлор.

Серед таких можливих заходів може бути обмін інформацією щодо військових навчань у важливих регіонах та розміщення спостерігачів на таких навчаннях. Якщо переговори виявляться успішними, можливо, сторони співпрацюватимуть у дусі договору ДЗЗСЄ, який раніше діяв між країнами Заходу та Радянським блоком. Цей договір передбачав, що Вашингтон і Москва повинні повідомляти один одному про пересування військових підрозділів та військової техніки. Ісщує думка, що саме ця угода допомогла запобігти конфлікту наприкінці Холодної війни.

Раніше Фокус повідомляв, що американське видання New York Times попереджає, що російські війська оточили Україну з трьох сторін і готуються до вторгнення. На півночі України може бути відкрит ще один фронт. Джерела NYT стверджують, що таким чином війська РФ можуть бути відтягнуті, щоб націлитись на Київ.