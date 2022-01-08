США поставит Украине ПЗРК "Стингер" в рамках нового пакета военной помощи

"Стингеры" помогут ВСУ противостоять российским вертолетам, БПЛА и прочей военной технике.

На следующей неделе администрация президента США проведет переговоры с РФ. Пока неизвестно, готов ли Кремль обсуждать возможность контроля за вооружением. Представители США заявляют, что о каком-либо значимом прогрессе в переговорах будет невозможно говорить, пока Россия не уберет свой многочисленный военный контингент от границ Украины. Об этом сообщает NBC News.

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Администрация Байдена угрожает Кремлю беспрецедентными санкциями, если РФ попытается предпринять военные действия в отношении Украины и захватить новые территории. Также США говорит о планах расширить военную помощь Украине. Сейчас готовится новый пакет военной помощи в дополнение к той, которая уже оказывается.

Сообщается, что администрация Байдена ведет переговоры с другими представителями Североатлантического альянса о поставках Украине ПЗРК "Стингер". Об этом сообщают бывшие и действующие официальные лица США. Представители украинской стороны считают, что "Стингеры" помогут ВСУ бороться с российскими вертолетами и БПЛА.

ПЗРК "Стингер"

Переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер" может использоваться для поражения воздушных целей на низкой высоте: самолетов, вертолетов и беспилотников. ПЗРК разработан корпорацией "General Dynamics" и состоит на вооружении армии США с 1981 года.

Возможность диалога

Вместе с тем, официальный Вашингтон также пытается искать возможность диалога с Кремлем. В любых переговорах относительно размещения войск в Центральной и Восточной Европе должно приниматься в расчет мнение этих страны, в т.ч. участников НАТО. Об том заявляет американский дипломат Уильям Тейлор, который до января 2020 года был временным поверенным США в Украине. "Мы обсуждаем шаги, которые бы гарантировали, что ни одна из сторон не попытается вторгнуться на территорию другой", — сазан Тейлор.

Среди таких возможных мер может быть обмен информацией относительно военных учений в важных регионах и размещение наблюдателей на таких учениях. Если переговоры окажутся успешными, возможно, стороны будут сотрудничать в духе договора ДОВСЕ, который ранее действовал между странами Запада и Советским блоком. Этот договор предусматривал, что Вашингтон и Москва должны сообщать друг другу о передвижении военных подразделений и военной техники. По мнению экспертов, такое соглашение помогло предотвратить конфликт в конце Холодной войны.

Ранее Фокус сообщал, что американское издание New York Times предупреждает о том, что российские войска окружили Украину с трех сторон и готовятся к вторжению. На севере Украины может быть открыт еще один фронт. Источники NYT утверждают, что, таким образом, войска РФ могут быть оттянуты, чтобы нацелиться на Киев.