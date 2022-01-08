Российские войска окружили Украину с трех сторон и готовятся к вторжению, - NYT

Россияне могут открыть еще один фронт на севере Украины, чтобы оттянуть войска и нацелиться на Киев, считают источники.

Россия разместила на границе с Украиной минимум 8 крупных групп, которые окружили страну с трех сторон и могут вторгнуться уже в январе. The New York Times опубликовало карту с расположением российских войск, основываясь на данных официальных лиц, аналитиков и спутниковых снимках.

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По информации спецслужб США, Россия разработала операцию с участием 175 тысяч военных и "находится на пути" к созданию платформы для полномасштабного наступления. Сейчас две группы войск, включающие артиллерию, танки и бронетехнику, сосредоточились рядом с городами Ельня и Клинцы у границы с Беларусью, еще три находятся неподалеку от Воронежа. Как подчеркнуло NYT, эти северные группы могут нацелиться на Киев и открыть новый фронт. Крупные скопления российских войск зафиксировали в районе Волгограда, Кореновска, Богучара, села Солоты, Крыма. Две крупные группы расположились у самых границ с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" — одна возле Ростова-на-Дону, а вторая — у поселка Персиановский.

[ + – ] Карта расположения российских войск на границе с Украиной Фото: NYT

Как утверждают официальные лица и аналитики, для развертывания войск и боевой техники России требуется значительное время, некоторые танки и бронетехнику доставляли на поездах с армейских частей в Сибири. Прежде, чем приступить к масштабной операции, оккупантам, вероятно, необходимо мобилизовать резервистов и развернуть материально-техническую инфраструктуру, такую ​​как полевые госпитали, которых на границе с Украиной пока нет. Тем временем, по оценке украинских военных, на территории Донецкой и Луганской областей сконцентрировали 30 тысяч российских военных и боевиков-сепаратистов. С начала 2021 года Россия перебросила туда еще пять батальонных тактических груп, в том числе около 5 тысяч солдат для поддержки усиления 12 тысяч бойцов, которые там постоянно дислоцируются.

[ + – ] Карта с размещением войск РФ у границ с Луганской и Донецкой областей Фото: NYT

Ранее глава комитета разведки Конгресса США Адам Шифф заявил о высокой вероятности вторжения РФ в Украину. По его мнению, остановить россиян могут лишь беспрецедентные санкции, направленные, в том числе, лично на президента Владимира Путина.

О высоком риске вторжения России в Украину заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, оценивший наращивание войск на границе. Он утверждает, что Альянс намерен поддерживать диалог с Россией, но готов принять силовые меры, если дипломатические методы не сработают.