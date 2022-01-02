Вероятность вторжения РФ в Украину крайне высока, — глава комитета разведки Конгресса США

Адам Шифф считает, что страны-союзники должны ввести против РФ санкции очень высокого уровня. Возможно, даже персональные ограничения против Владимира Путина.

Глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что только жесткие санкции могут помешать России вторгнуться в Украину. Он прокомментировал ситуацию в программе "Face the Nation" на телеканале CBS.

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Американский конгрессмен считает "очень вероятным" вторжение России в Украину, которое можно остановить исключительно санкционными мерами такого уровня, с которым Кремль еще не сталкивался. Он добавил, что страны-союзники могут ввести ограничения лично против президента Владимира Путина, однако секторальные санкции будут намного эффективнее.

"Я опасаюсь, что Путин весьма вероятно вторгнется. Честно говоря, я до сих пор не понимаю полной мотивации, почему он сейчас это делает, но он определенно настроен на это, если мы не сможем убедить его в обратном", — подчеркнул Адам Шифф. — "Я думаю, что наши союзники должны твердо придерживаться этого принципа. России необходимо понять, что в этом мы едины".

Член Палаты представителей уверен, вторжение может иметь неприятные последствия для России, поскольку к НАТО присоединятся другие страны. Благодаря этому силы Альянса окажутся намного ближе к Москве, чем прежде, и Кремлю это точно не понравится.

"Я также думаю, что мощным сдерживающим фактором является понимание того, что, если они действительно вторгнутся, это приблизит НАТО к России, а не оттолкнет ее дальше. Больше активов НАТО окажется ближе к России. Это вызовет эффект, противоположный тому, что пытается достичь Путин", — объяснил полити

На этой неделе президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина, что США введут серьезные санкции в случае нападения России. Главы государств запланировали переговоры, однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подлил масла в огонь и заявил:

"Если Запад продолжит свою агрессивную линию, Россия будет вынуждена принять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз для безопасности нашей страны".

В декабре Россия потребовала, чтобы НАТО исключила любую возможность вступления Украины в организацию в обмен на гарантии взаимной безопасности. Кроме того, МИД РФ потребовали прекратить расширение Альянса и не готовить страны третьего мира к размещению ядерного оружия. Взамен РФ обещает не развертывать ракеты для поражения стран-участников, решать все споры мирным путем и не создавать условий, которые могут вызвать угрозу.

В Минобороны Украины считают, что Россия требует не принимать Украину в НАТО для обострения переговоров. Как заявила замминистра Анна Маляр, Владимир Путин выдвигает новые требования, чтобы получить больше выгоды в результате политических торгов.