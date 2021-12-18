Напрягает ситуацию. В Минобороны раскрыли, зачем Путин требует не принимать Украину в НАТО

Президент РФ добивается новых переговоров с США и ставит завышенные условия, чтобы больше получить от компромисса.

Россия требует от НАТО гарантии непринятия Украины, чтобы усложнить переговорный процесс с Западом. Такую версию заместитель министра обороны Анна Маляр озвучила в интервью программе "Первые лица" на "24 канале".

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По ее словам, главной целью Владимира Путина в таких условиях являются переговоры с президентом США Джо Байдена. Теперь политические ставки увеличились, и президент РФ озвучивает свои требования открыто, хотя все и так их понимали раньше.

Анна Маляр подчеркнула, что Украина не откажется от намерения вступить в Североатлантический Альянс, которое закреплено в Конституции. Владимир Путин понимает твердость позиций Киева, а потому пытается осложнить переговоры любой ценой.

"Это напрягает ситуацию. Если целью стоит усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую тактику могут использовать – чтобы выиграть что-то меньшее, выставляют большее требование", — прокомментировала представитель Минобороны.

Замминистра напомнила, что вступление в НАТО — это коллективное политическое решение, и Украина имеет поддержку других стран, хотя пока перспектива кажется еще очень далекой. Сейчас задача украинцев заключается в том, чтобы каждый день быть готовыми к шансу присоединться к Альянсу.

"Мы готовимся. По всем направлениям часть этих реформ, которыми занимается Минобороны распределены за мной, по этой сфере мы двигаемся абсолютно по плану. Более того, мы даже опережаем в некоторых достижениях страны, которые уже являются членами НАТО", — рассказала чиновница.

Как утверждает Анна Маляр, в этом году Украина сформировала оборонный бюджет, соблюдая стандарты НАТО, например, выделили около 20% средств на вооружение по примеру стран-участников Альянса. Сейчас Кабмин занимается внедрением норм, которые касаются образования, кадрового менеджмента и подходов к военной карьере.

Еще один важный момент — взаимосовместимость армий, которую военные отрабатывают на совместных учениях. По словам Анны Маляр, украинские солдаты показывают результаты не хуже, а в чем-то даже лучше зарубежных союзников.

Ранее Россия предложила НАТО гарантии взаимной безопасности. Одним из условий стало исключение любой возможности вступления Украины в военный блок.

Вскоре в Кремле признали, что боятся вступления Украины в НАТО. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в таком случае военная инфраструктура Запада сместится в сторону российских границ.