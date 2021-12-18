Напружує ситуацію. У Міноборони розкрили, навіщо Путін вимагає не приймати Україну до НАТО

Президент РФ добивається нових переговорів із США і ставить завищені умови, щоб більше отримати при досягненні компромісу.

Росія вимагає від НАТО гарантії неприйняття України, щоб ускладнити переговорний процес із Заходом. Таку версію заступник міністра оборони Ганна Маляр озвучила в інтерв'ю програмі "Перші особи" на "24 каналі".

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За її словами, головною метою Володимира Путіна в таких умовах є переговори із президентом США Джо Байденом. Тепер політичні ставки збільшилися і президент РФ озвучує свої вимоги відкрито, хоча всі й так їх розуміли раніше.

Ганна Маляр наголосила, що Україна не відмовиться від наміру вступити до Північноатлантичного Альянсу, який закріплений у Конституції. Володимир Путін розуміє твердість позицій Києва, а тому намагається ускладнити переговори будь-якою ціною.

"Якщо на меті стоїть завдання ускладнити процес, вибити з рівноваги іншу сторону, завести її в глухий кут, поставити перед серйозним викликом, то я можу припустити, що таку тактику можуть використовувати – щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу", — прокоментувала представник Міноборони.

Заступник міністра нагадала, що вступ до НАТО — це колективне політичне рішення, і Україна має підтримку інших країн, хоча поки що перспектива здається ще дуже далекою. Наразі завдання українців полягає у тому, щоб щодня бути готовими до шансу приєднатися до Альянсу.

"Ми готуємося. За всіма напрямками частину цих реформ, якими займається Міноборони розподілені за мною, у цій сфері ми рухаємося абсолютно за планом. Більше того, ми навіть випереджаємо в деяких досягненнях країни, які вже є членами НАТО", — розповіла чиновниця.

Як стверджує Ганна Маляр, цього року Україна сформувала оборонний бюджет, дотримуючись стандартів НАТО, наприклад, виділили близько 20% коштів на озброєння за прикладом країн-учасниць Альянсу. Наразі Кабмін займається запровадженням норм, що стосуються освіти, кадрового менеджменту та підходів до військової кар'єри.

Ще один важливий момент – взаємосумісність армій, яку військові відпрацьовують на спільних навчаннях. За словами Ганни Маляр, українські солдати показують результати не гірші, а в чомусь навіть кращі за закордонних союзників.

Раніше Росія запропонувала НАТО гарантії взаємної безпеки. Однією з умов стало виключення будь-якої можливості вступу України до військового блоку.

Незабаром у Кремлі визнали, що бояться вступу України до НАТО. Як зазначив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, у такому разі військова інфраструктура Заходу зміститься у бік російських кордонів.