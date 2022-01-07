"Дипломатия может не сработать": генсек НАТО об угрозе вторжения РФ в Украину

Йенс Столтенберг отметил наращивание концентрации российских войск "в Украине и вокруг нее". В связи с этим глава организации подчеркнул необходимость диалога с Россией.

НАТО намерено поддерживать диалог с Россией на фоне угрозы вторжения государства-агрессора в Украину, риск которого обусловлен наращиванием концентрации российских войск и агрессивной риторикой. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на брифинге в пятницу, 7 января, по итогам министерской встречи НАТО.

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"НАТО будет вести диалог с Россией добросовестно и по существу. Но мы также должны быть готовы к тому, что дипломатия может не срабротать. Сегодня министры подчеркивают, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется России", — сказал Столтенберг.

Также генсек организации заявил, что в понедельник, 10 января, состоится заседание комиссии Украина-НАТО, в которой примет участие украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Столтенберг напомнил, что каждая страна в праве сама выбирать свой курс.

"Все страны, независимо от их размера или того, кто является их соседями, имеют фундаментальное право выбирать свой путь и свои союзы. Это был основополагающий принцип европейской безопасности на протяжении десятилетий, и Россия решила его не соблюдать… И мы не пойдем на компромисс в отношении наших основных принципов", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

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Руководитель Альянса также отметил, что наращивание российских войск вдоль украинской границы продолжается.

"Мы видим (российские) бронетанковые подразделения, мы видим артиллерию, мы видим войска, мы видим средства радиоэлектронной борьбы и мы видим множество различных военных возможностей, которые постепенно наращиваются в Украине и вокруг нее. И это сочетается с угрожающей риторикой (РФ). Риторикой о том, что "если вы не согласны с нашими требованиями, то мы это не примем". Это посылает сигнал о том, что существует риск нового вооруженного конфликта в Европе. Но именно поэтому важно вести диалог", — заявил Столтенберг, подчеркнув, что все участники сегодняшней министерской встречи поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Помимо этого глава НАТО заявил, что организация готова помогать Украине, однако в этом случае стоит понимать, "что речь идет не о полноценном партнере, а о союзнике".

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В понедельник, 10 января, США и Россия на уровне Министерств иностранных дел проведут переговоры касательно контроля за ядерным оружием и ситуации вокруг Украины. Затем, 12 января, пройдет встреча представителей РФ и НАТО, а 13 января Кремль проведет переговоры с региональной организацией безопасности ОБСЕ, в которую входят и США.

В конце прошлого года РФ предложила НАТО и США проект договора о безопасности, в котором говорилось о требовании Москвы исключить возможность присоединения Украины к Альянсу. В случае отказа от диалога по этому поводу глава делегации на переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов пригрозил НАТО "военным ответом".