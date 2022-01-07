"Дипломатия может не сработать": генсек НАТО об угрозе вторжения РФ в Украину
Йенс Столтенберг отметил наращивание концентрации российских войск "в Украине и вокруг нее". В связи с этим глава организации подчеркнул необходимость диалога с Россией.
НАТО намерено поддерживать диалог с Россией на фоне угрозы вторжения государства-агрессора в Украину, риск которого обусловлен наращиванием концентрации российских войск и агрессивной риторикой. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил на брифинге в пятницу, 7 января, по итогам министерской встречи НАТО.
"НАТО будет вести диалог с Россией добросовестно и по существу. Но мы также должны быть готовы к тому, что дипломатия может не срабротать. Сегодня министры подчеркивают, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется России", — сказал Столтенберг.
Также генсек организации заявил, что в понедельник, 10 января, состоится заседание комиссии Украина-НАТО, в которой примет участие украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Столтенберг напомнил, что каждая страна в праве сама выбирать свой курс.
"Все страны, независимо от их размера или того, кто является их соседями, имеют фундаментальное право выбирать свой путь и свои союзы. Это был основополагающий принцип европейской безопасности на протяжении десятилетий, и Россия решила его не соблюдать… И мы не пойдем на компромисс в отношении наших основных принципов", — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.Важно
Руководитель Альянса также отметил, что наращивание российских войск вдоль украинской границы продолжается.
"Мы видим (российские) бронетанковые подразделения, мы видим артиллерию, мы видим войска, мы видим средства радиоэлектронной борьбы и мы видим множество различных военных возможностей, которые постепенно наращиваются в Украине и вокруг нее. И это сочетается с угрожающей риторикой (РФ). Риторикой о том, что "если вы не согласны с нашими требованиями, то мы это не примем". Это посылает сигнал о том, что существует риск нового вооруженного конфликта в Европе. Но именно поэтому важно вести диалог", — заявил Столтенберг, подчеркнув, что все участники сегодняшней министерской встречи поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.
Помимо этого глава НАТО заявил, что организация готова помогать Украине, однако в этом случае стоит понимать, "что речь идет не о полноценном партнере, а о союзнике".
В понедельник, 10 января, США и Россия на уровне Министерств иностранных дел проведут переговоры касательно контроля за ядерным оружием и ситуации вокруг Украины. Затем, 12 января, пройдет встреча представителей РФ и НАТО, а 13 января Кремль проведет переговоры с региональной организацией безопасности ОБСЕ, в которую входят и США.
В конце прошлого года РФ предложила НАТО и США проект договора о безопасности, в котором говорилось о требовании Москвы исключить возможность присоединения Украины к Альянсу. В случае отказа от диалога по этому поводу глава делегации на переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов пригрозил НАТО "военным ответом".