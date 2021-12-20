"Будет военный ответ": в РФ грозят последствиями для НАТО в случае отказа от переговоров
По словам главы делегации РФ по вопросам военной безопасности Константина Гаврилова, Альянс должен принять конкретные политические действия.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО получит военный ответ, если не захочет идти на переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гаврилова, американцам "хотят они этого или нет" придется обсуждать российские предложения.
"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России", — заявил Гаврилов.
Ранее в России предложили взаимные гарантии безопасности, в которых идет речь об исключении возможности расширения НАТО. Всего предлагается 11 требований, включая исключение распространение ядерного оружия, взаимно не использовать территории других стран для нападения на РФ или на США, а также отказ от любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии.
Напомним, в ЕС заявили, что нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему сценарию вторжения РФ в Украину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что вступление Украины в НАТО — угроза для России, а также "очень плохая новость".