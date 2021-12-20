"Будет военный ответ": в РФ грозят последствиями для НАТО в случае отказа от переговоров

По словам главы делегации РФ по вопросам военной безопасности Константина Гаврилова, Альянс должен принять конкретные политические действия.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО получит военный ответ, если не захочет идти на переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Гаврилова, американцам "хотят они этого или нет" придется обсуждать российские предложения.

"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России", — заявил Гаврилов.

Ранее в России предложили взаимные гарантии безопасности, в которых идет речь об исключении возможности расширения НАТО. Всего предлагается 11 требований, включая исключение распространение ядерного оружия, взаимно не использовать территории других стран для нападения на РФ или на США, а также отказ от любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии.

Напомним, в ЕС заявили, что нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему сценарию вторжения РФ в Украину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что вступление Украины в НАТО — угроза для России, а также "очень плохая новость".