"Нужно готовиться к худшему", — глава дипломатии ЕС о вторжении РФ в Украину

По словам еврочиновника, Евросоюз должен убедить Москву в том, что дальнейшая агрессия против Киева приведет к серьезным экономическим последствиям.

Евросоюз на фоне возможного вторжения РФ в Украину должен надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Об этом в своей колонке написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Еврочиновник признал, что одних заявлений о сдерживании российской агрессии мало, и Брюссель должен донести Москве мысль о том, что начало широкомасштабных боевых действий против Украине приведет к серьезным экономическим последствиям для России.

Как отметил Жозеп Боррель в своей колонке, Евросоюз не знает конечных намерений Кремля за исключением того, что РФ пытается ослабить Киев.

"Мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Мы не можем исключить желание России использовать этот кризис в качестве рычага для достижения заявленной цели по изменению структуры безопасности в Европе, также исключив европейцев из обсуждений. Но мы знаем, что наши американские союзники в эту ловушку не попадутся.", — добавил глава дипломатии ЕС.

Жозеп Боррель также призвал своих коллег продлить экономические санкции в отношении РФ для предостережения Кремля от полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Отметим, 17 декабря Североатлантический Альянс опубликовал заявление, в котором предостерег Россию от дальнейшей агрессии в отношении Украины. В НАТО подчеркнули, что Кремль не имеет права вмешиваться в вопросы, которые касаются членства Киева, и предупредили, что Альянс будет решительно реагировать на ухудшение безопасности.

На фоне заявлений ЕС и НАТО Россия продолжает перебрасывать свои войска в приграничные с Украиной районы.