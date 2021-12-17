"Будет дорого стоит": НАТО предупредило Россию о последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины

Отношения НАТО с Украиной – это вопрос, касающийся исключительно Украины и 30 союзников, заявили в Альянсе.

Североатлантический Альянс вчера вечером, 16 декабря, опубликовал заявление, в котором предупредил Россию о масштабных последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины и подчеркнул, что РФ не имеет права вмешиваться в вопросы членства Украины в НАТО.

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"Мы серьезно обеспокоены значительным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием Россией сил у границ Украины в последние месяцы, и отвергаем ложные заявления РФ о якобы провокациях со стороны Украины и НАТО", — говорится в нем.

НАТО призвало Россию к немедленной деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдении своих международных обязательств по прозрачности военной деятельности.

"Мы серьезно оцениваем последствия нынешней ситуации на безопасность Альянса. Мы будем решительно реагировать на любое ухудшение нашей безопасности, в том числе путем усиления нашей коллективной обороны, если это будет необходимо. НАТО будет принимать все необходимые меры для безопасности и обороны всех союзников", — подчеркивает Североатлантический совет.

Страны НАТО подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ и призвали Россию вывести свои войска из Украины. Также в заявлении пригрозили РФ масштабными последствиями за дальнейшую эскалацию военного конфликта.

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и будет стоить дорого… Мы поддерживаем право всех стран определять собственное будущее и свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО с Украиной – это вопрос, касающийся исключительно Украины и 30 союзников", — говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что Альянс готов к содержательному диалогу с РФ и подтвердили давнее приглашение на встречу Совета НАТО-Россия.

"Если Россия предпримет конкретные шаги по ослаблению напряжения, мы готовы работать над мерами по развитию доверия. ОБСЕ также является подходящей площадкой для этого", — добавляет НАТО.

Напомним, вчера в Брюсселе в рамках саммита "Восточного партнерства" состоялась встреча между генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции после встречи генсек НАТО заявил, что в Альянсе не видят признаков замедления наращивания Россией военных сил вблизи границ Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба положительно оценивает результаты саммита. Однако на этой встрече Украине не сказали о точном времени вступления в НАТО, заявил он.