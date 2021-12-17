"Дорого коштуватиме": НАТО попередило Росію про наслідки в разі подальшої агресії проти України

Відносини НАТО з Україною — це питання, яке стосується виключно України та 30 союзників, заявили в Альянсі.

Північноатлантичний Альянс учора ввечері, 16 грудня, опублікував заяву, в якій попередив Росію про масштабні наслідки в разі подальшої агресії проти України та наголосив, що РФ не має права втручатися у питання членства України в НАТО.

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"Ми серйозно стурбовані значним, неспровокованим і невиправданим нарощуванням Росією сил біля кордонів України в останні місяці, і відкидаємо неправдиві заяви РФ про нібито провокації з боку України та НАТО", — йдеться у ньому.

НАТО закликало Росію до негайної деескалації, використання дипломатичних каналів і дотримання своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності.

"Ми серйозно оцінюємо наслідки нинішньої ситуації на безпеку Альянсу. Ми рішуче реагуватимемо на будь-яке погіршення нашої безпеки, зокрема шляхом посилення нашої колективної оборони, якщо це буде необхідно. НАТО вживатиме всіх необхідних заходів для безпеки й оборони всіх союзників", — наголошує Північноатлантична рада.

Країни НАТО підтвердили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликали Росію вивести свої війська з України. Також у заяві пригрозили РФ масштабними наслідками за подальшу ескалацію воєнного конфлікту.

"Будь-яка подальша агресія проти України матиме масштабні наслідки і коштуватиме дорого... Ми підтримуємо право всіх країн визначати власне майбутнє та свою зовнішню політику без зовнішнього втручання. Відносини НАТО з Україною — це питання, яке стосується виключно України та 30 союзників", — йдеться у заяві.

Водночас зазначається, що Альянс готовий до змістовного діалогу з РФ та підтвердили давнє запрошення на зустріч Ради НАТО-Росія.

"Якщо Росія здійснить конкретні кроки з ослаблення напруги, ми готові працювати над заходами розвитку довіри. ОБСЄ також є майданчиком, який підходить для цього", — додає НАТО.

Нагадаємо, вчора в Брюсселі в межах саміту "Східного партнерства" відбулася зустріч між генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом України Володимиром Зеленським. На пресконференції після зустрічі генсек НАТО заявив, що в Альянсі не вбачають ознак уповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.

Голова МЗС Дмитро Кулеба позитивно оцінює результати саміту. Однак на цій зустрічі Україні не сказали про точний час вступу до НАТО, заявив він.