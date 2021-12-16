"НАТО нам нічого не винний", — Зеленський про наслідки вторгнення РФ в Україну (відео)

За словами президента, якщо українська армія не вистоє проти російських військ, то Альянс захищатиме вже своїх партнерів по блоку.

Президент Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом співпрацю Києва й Альянсу, а також військову агресію Росії проти України. Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі.

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Володимир Зеленський висловив подяку Єнсу Столтенбергу та НАТО за підтримку України в умовах російської агресії.

"Те, що відбувається в окупованому Криму, на Донбасі, навколо кордону України, у Чорному та Азовському морях, слід розглядати в комплексі з іншими гібридними елементами, які Росія використовує для шантажу та тиску на нашу країну", — наголосив президент у ході пресконференції.

За його словами, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні та на кордонах, а також переконати українське суспільство в слабкості НАТО та заблокувати процес інтеграції України до Альянсу.

Коментуючи можливе вторгнення РФ, президент заявив, що більшість країн ЄС підтримують Київ і розуміють, що ціна початку бойових дій буде високою. Проте Зеленський нагадав, що Альянс не зобов’язаний захищати Україну в разі нападу Росії.

"Ніхто не розуміє обсяги жертв і втрат, ніхто цього не хоче... Що НАТО винний нам? НАТО нам нічого не винний. НАТО, якщо не вистоє наша армія, винний буде всім своїм країнам (партнерам — ред.). НАТО береже країни-членів Альянсу", — продовжив глава держави.

[ + – ] НАТО нічого не винний Україні, — Зеленський

Володимир Зеленський запевнив, що Київ є надійним партнером НАТО, який зацікавлений у розвитку та поглибленні співпраці, зокрема в Чорному й Азовському морях.

"Україна ініціювала переговорний процес партнерства в Чорноморському регіоні для підвищення заходів довіри, збільшення кількості навчань. Сподіваємося, що ця ініціатива знайде підтримку в наших партнерів. Стабільність у Чорноморському регіоні — наш спільний інтерес. Чим ефективніше ми співпрацюватимемо зараз, тим ефективніше наші товариства зможуть відповідати на будь-які виклики безпеки в майбутньому", — додав глава держави, виступаючи на пресконференції, і назвав саміт НАТО в Мадриді, запланований на 2022 рік, "вікном можливості для України".

Єнс Столтенберг запевнив, що країни Альянсу не виконуватимуть вимоги Росії щодо блокування інтеграції України в НАТО. За словами генсека, Київ має повне право самостійно обирати своє майбутнє.

Як зазначив Єнс Столтенберг у ході пресконференції, співпраця України з НАТО в оборонній сфері не може загрожувати Росії.

"Агресор тут (в Україні — ред.) — Росія. Це РФ використовує військову силу проти України, незаконно анексує частину території, продовжує дестабілізувати Схід. І тепер ми бачимо значне нарощування військ в Україні та навколо (кордонів — ред.). Саме Росія має змінити поведінку, Росія повинна змінити курс. Найбільше непокоїть те, що цю модель поведінки ми бачимо багато років. Росія увірвалася до сусідів, України та Грузії, Росія порушила ключовий договір щодо контролю над озброєнням", — продовжив генсек НАТО й зазначив, що Альянс не бачить зменшення чисельності російських військ у прикордонних із Україною регіонах.

Єнс Столтенберг також застеріг Росію від вторгнення та пригрозив, що Москва "заплатить надто високу ціну".

[ + – ] Пресконференція Володимира Зеленського та Єнса Столтенберга

Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтерберг розповідав, що на Україну не поширюється стаття 5 Вашингтонської угоди про колективну безпеку та захист у випадку, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення.

Генсек НАТО також попереджав Росію про серйозні наслідки, якщо вона наважиться на широкомасштабні бойові дії проти України.