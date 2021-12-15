Генсек НАТО Столтенберг запросив Зеленського на зустріч у Брюсселі

Тема офіційних переговорів поки що не розкривається. Після завершення зустрічі Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг виступлять із заявою для преси.

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Північноатлантичного Альянсу.

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Повідомляється, що зустріч відбудеться 16 грудня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

На сайті Альянсу сказано, що після завершення переговорів Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг проведуть спільну пресконференцію для ЗМІ.

Брифінг президента України та генсека НАТО стартує у прямому ефірі об 11:15 за київським часом, а трансляція, як кажуть у пресрелізі, буде доступна на порталі Північноатлантичного Альянсу.

Тема переговорів у штаб-квартирі наразі не озвучується.

Зазначимо, що 15 грудня у Брюсселі Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Очікується, що лідери країн Нормандської четвірки, за винятком Володимира Путіна, обговорять реалізацію пунктів Мінських угод для врегулювання конфлікту на Сході України.

Після переговорів у форматі "Нормандської трійки" у Брюсселі стартує саміт Східного партнерства.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг попереджав, що серед країн Альянсу немає спільного консенсусу щодо вступу України до військового блоку. За його словами, Київ для інтеграції в НАТО має відповідати всім стандартам Альянсу, а в разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну не поширюється стаття 5 Вашингтонської угоди про колективну безпеку та захист.