Зеленський зустрінеться з Макроном і Шольцем у Брюсселі: що обговорять політики

На зустрічі порушать питання щодо виконання пунктів Мінських угод для врегулювання війни на Донбасі.

У середу, 15 грудня, відбудуться переговори президентів України та Франції Володимира Зеленського й Емманюеля Макрона, а також канцлера Німеччини Олафа Шольца. Про це повідомляє УНН із посиланням на свої джерела в Офісі президента.

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Як відзначають інсайдери, зустріч у форматі "Нормандської трійки" відбудеться перед самітом Східного партнерства в Брюсселі.

У ході переговорів лідери країн обговорять низку питань, зокрема, виконання пунктів Мінських угод.

РИА Новости, посилаючись на джерело в канцелярії ФРН, також повідомляє, що Володимир Зеленський, Емманюель Макрон і Олаф Шольц обговорюватимуть досягнення прогресу в імплементації Мінських угод.

"Після приїзду до Брюсселя перед початком саміту Східного партнерства відбудеться зустріч так званої "нормандської трійки"... На зустрічі йтиметься про те, що спільно вирішити, як можна знову досягти прогресу в реалізації Мінських домовленостей", — підкреслило джерело в канцелярії Олафа Шольца.

Зазначимо, що 15 грудня в Брюсселі відбудеться саміт Східного партнерства, під час якого обговорять агресивну політику Росії щодо України й інших європейських країн. Чиновник ЄС, спілкуючись із "Інтерфаксом" на умовах анонімності, запевнив, що за підсумками переговорів буде прийнято спільну декларацію, у якій учасники саміту засудять дестабілізуючі дії Кремля.

Примітно, що напередодні переговорів Володимира Зеленського, Емманюеля Макрона й Олафа Шольца в Брюсселі президент Франції провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним.

За даними пресслужби Кремля, президент РФ під час бесіди звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і заявив, що цей пакет домовленостей є безальтернативною основою для врегулювання війни на Донбасі.

Володимир Путін також заявив Емманюелю Макрону, що ЗСУ "навмисно загострюють обстановку на лінії зіткнення", а Захід "накачує Україну сучасною зброєю", що створює загрозу безпеці РФ.

Нагадаємо, 13 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої політики обговорювали українське питання. Глава британського уряду застеріг Путіна від вторгнення в Україну та наголосив на важливості виконання Мінських угод усіма сторонами збройного конфлікту.

Також Фокус у своїй статті підбивав підсумки відеоконференції Джо Байдена та Володимира Путіна та пояснював, чи може Захід схиляти Україну до виконання Мінських угод.