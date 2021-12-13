Джонсон поговорив телефоном із Путіним через можливе вторгнення РФ в Україну

Прем'єр-міністр пригрозив главі Кремля серйозними наслідками в разі дестабілізації ситуації та наголосив на важливості виконання Мінських угод.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої політики обговорили ситуацію навколо України та можливе нове вторгнення російських військ. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

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У процесі переговорів Борис Джонсон підтвердив важливість роботи з дипломатичних каналів між країнами для деескалації напруженості біля російсько-українського кордону, та зазначив, що для врегулювання війни на Донбасі всі сторони конфлікту мають виконувати умови Мінських угод, під якими стоїть і підпис Києва.

Пресслужба повідомляє, що прем'єр-міністр Великобританії зазначив Володимиру Путіну, що Лондон стурбований концентрацією військ РФ у прикордонних з Україною районах.

"Борис Джонсон підкреслив прихильність Великобританії до територіальної цілісності та суверенітету України і попередив, що будь-які дестабілізувальні дії стануть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки", — йдеться у повідомленні.

Також у процесі переговорів політики обговорили прогрес у боротьбі зі зміною клімату за підсумками саміту COP26, що проходив у Глазго.

Пресслужба Кремля, зі свого боку, повідомляє, що окрім українського питання, політики обговорювали ядерну програму Ірану та ситуацію в Афганістані.

У повідомленні також йдеться, що Володимир Путін виклав Борису Джонсону російську стратегію щодо врегулювання війни на Донбасі "за безумовного виконання Мінських домовленостей".

Раніше в Держдепі США попереджали, що Володимир Путін має план щодо відродження СРСР. Заступниця голови відомства Віктора Нуланд не заперечувала, що Росія для повномасштабного вторгнення в Україну може використати територію Білорусі, а нещодавнє визнання Лукашенком окупованого Криму як "частини РФ" викликало занепокоєння Білого дому.

Про серйозні наслідки в разі вторгнення РФ в Україну Володимира Путіна також застерігав президент США Джо Байден. Під час нещодавньої відеоконференції глава Білого дому заявив, що Штати та союзники по НАТО рішуче діятимуть, якщо Росія розпочне широкомасштабні бойові дії проти сусідньої України.