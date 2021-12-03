Міністр оборони Резніков назвав терміни можливого вторгнення РФ в Україну (відео)

Росія навколо України та на тимчасово окупованих територіях сконцентрувала 94,3 тисячі готових до ескалації військовослужбовців.

Найімовірнішим часом готовності російської армії до вторгнення в Україну є кінець січня 2022 року. Про це під час доповіді у Верховній Раді повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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Станом на сьогодні, біля кордонів з Україною в постійній готовності розташована 41 батальйонно-тактична група. За словами Олексія Резнікова, 33 БТГр перебувають на постійній основі, і ще вісім було перекинуто в окупований Крим як додаткові сили.

Передислокація військових підрозділів РФ триває на фоні почастішання фактів порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ.

"Загальна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені в ескалації, сьогодні оцінюються в 94,3 тисячі осіб. Противник розпочав навчання поряд з Україною, активізував розвідку, перевіряє зв'язок і здійснює дії з маскування", — продовжив міністр оборони та запевнив, що Україна готова до найгіршого сценарію.

Олексій Резніков попередив, що країна-агресор використовує серію невійськових заходів, зокрема інформаційних, економічних та енергетичних, намагаючись спровокувати дестабілізацію ситуації для ослаблення України.

[ + – ] Росія буде готова до ескалації війни в січні 2022 року

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба пригрозив Росії в разі повномасштабного вторгнення в Україну. За словами міністра, початок широкомасштабних дій обернеться для Росії катастрофою та великим потоком трун російських військовослужбовців.

Напередодні голова Держдепу Ентоні Блінкен попередив про загрозу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дипломат наголосив, що Володимир Путін готовий до початку повноцінних бойових дій та попередив Кремль про серйозні наслідки.