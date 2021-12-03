Міністр оборони Резніков назвав терміни можливого вторгнення РФ в Україну (відео)
Росія навколо України та на тимчасово окупованих територіях сконцентрувала 94,3 тисячі готових до ескалації військовослужбовців.
Найімовірнішим часом готовності російської армії до вторгнення в Україну є кінець січня 2022 року. Про це під час доповіді у Верховній Раді повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Станом на сьогодні, біля кордонів з Україною в постійній готовності розташована 41 батальйонно-тактична група. За словами Олексія Резнікова, 33 БТГр перебувають на постійній основі, і ще вісім було перекинуто в окупований Крим як додаткові сили.
Передислокація військових підрозділів РФ триває на фоні почастішання фактів порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ.
"Загальна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені в ескалації, сьогодні оцінюються в 94,3 тисячі осіб. Противник розпочав навчання поряд з Україною, активізував розвідку, перевіряє зв'язок і здійснює дії з маскування", — продовжив міністр оборони та запевнив, що Україна готова до найгіршого сценарію.
Олексій Резніков попередив, що країна-агресор використовує серію невійськових заходів, зокрема інформаційних, економічних та енергетичних, намагаючись спровокувати дестабілізацію ситуації для ослаблення України.
Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба пригрозив Росії в разі повномасштабного вторгнення в Україну. За словами міністра, початок широкомасштабних дій обернеться для Росії катастрофою та великим потоком трун російських військовослужбовців.
Напередодні голова Держдепу Ентоні Блінкен попередив про загрозу повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дипломат наголосив, що Володимир Путін готовий до початку повноцінних бойових дій та попередив Кремль про серйозні наслідки.