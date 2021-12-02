Путін готовий до повномасштабного вторгнення в Україну, — Держдеп (відео)

Росія сконцентрувала поряд з українськими кордонами боєздатне військове угруповання і подібний сценарій Захід спостерігав уже в 2014 році.

Президент РФ Володимир Путін готовий до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це під час брифінгу попередив глава Держдепу США Ентоні Блінкен.

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За словами дипломата, глава Кремля створив потенціал для початку широкомасштабних бойових дій і попередив Москву про серйозні наслідки в разі нападу на Україну.

"Ми знаємо, що він уже підготував потенціал для того, щоб зробити це (вторгнення в Україну — ред.) у короткі терміни, якщо він так вирішить. Незважаючи на невизначеність намірів і термінів, ми маємо готуватися до всіх непередбачуваних обставин, працюючи над тим, щоб Росія змінила курс", — наголосив Блінкен, виступаючи на брифінгу.

Глава Державного департаменту заявив, що РФ сконцентрувала значні військові сили біля кордонів України, і подібний сценарій Захід уже спостерігав у 2014 році. Блінкен стверджує, що Москва навмисно поширює дезінформацію та звинувачує Київ в агресивних діях для прикриття своєї військової операції.

"Ми чітко дали зрозуміти Кремлю, що відповімо рішуче, враховуючи низку економічних заходів високого впливу, від яких ми утримувалися в минулому", — продовжив дипломат і додав, що країни НАТО готові посилити свою оборону на східному напрямку.

На уточнювальне питання журналіста, чи наважаться США на ізолювання Росії від світової фінансової системи в разі повномасштабного вторгнення в Україну, Блінкен не дав відповіді, але запевнив, що союзники НАТО найближчим часом проінформують Москву про серйозні наслідки.

[ + – ] Глава Держдепу Ентоні Блінкен попередив про вторгнення РФ в Україну

Раніше Дмитро Кулеба попереджав, що Росія сконцентрувала 115 тисяч своїх військових на кордоні з Україною. За словами глави МЗС, Москва готова розпочати бойові дії у Чорному морі в разі повномасштабного вторгнення в Україну, а в прикордонних районах вже розміщено танки, артилерію та авіацію.

А наприкінці листопада видання Forbes проаналізувало можливий початок повномасштабних бойових дій в Україні та пояснило, чому Київ ризикує програти у війні з Росією.