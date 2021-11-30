Росія розмістила 115 тисяч військових та бойову техніку на кордоні з Україною, — Кулеба (відео)

У разі повномасштабного вторгнення РФ, як попередив міністр, активні бойові дії також відбуватимуться у Чорному морі.

Росія розмістила на окупованих територіях та біля кордонів України військову техніку та близько 115 тисяч своїх військовослужбовців. Про це під час вчорашнього брифінгу заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

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За його словами, Москва розгорнула велике боєздатне угруповання в регіонах, що межують з українськими територіями, і яке включає танки, артилерію, авіацію, а також військово-морські сили.

Дмитро Кулеба зазначив, що біля кордонів з Україною сконцентровано понад 40 батальйонних тактичних груп, які налічують близько 115 тисяч російських військовослужбовців, і додав, що агресивна поведінка РФ є проблемою не лише для Києва, а й для найближчих сусідів.

У ході брифінгу голова МЗС України попередив, що в разі повномасштабного вторгнення Росії активні бойові дії проходитимуть у Чорному морі, від чого можуть постраждати чорноморські партнери Києва.

"Потенційна військова операція, здійснена Росією, включатиме великий сегмент військових дій у Чорному морі. Тому Румунія та інші чорноморські партнери повинні бути так само стурбовані планами РФ, як і Україна, і бути прихильними до стримування Росії, як і ми. Це наша спільна проблема", — додав Дмитро Кулеба у ході брифінгу.

[ + – ] Росія розмістила 115 тисяч військових біля кордонів з Україною

Раніше Дмитро Кулеба говорив про можливе силове звільнення Донбасу. За словами голови МЗС, Україна не зацікавлена у війні та не бачить альтернативи Мінським угодам, проте Києву доведеться атакувати російських військових у разі повномасштабного вторгнення.

У Путіна, у свою чергу, "заспокоїли" Зеленського та заявили, що Росія не готує наступу на Україну. За словами речника президента РФ, Москва зацікавлена в добросусідських відносинах, а західні та українські ЗМІ безпідставно нагнітають істерику на фоні концентрації російських військ на кордоні з Україною.