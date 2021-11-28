"Кровопролиття буде набагато більше", — Кулеба про силове звільнення Донбасу

За словами міністра, Україні доведеться атакувати російських солдатів, якщо вони зважаться на повномасштабне вторгнення.

Україна не зацікавлена у силовому врегулюванні війни на Донбасі та не бачить альтернативи Мінським угодам. Про це в інтерв'ю Zeit заявив глава МЗС Дмитро Кулєба.

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За його словами, у разі початку повномасштабного вторгнення Росії Україна чинитиме опір і захищатиметься.

На сьогоднішній день, як зазначає Дмитро Кулеба, Мінський та Нормандський формат перебувають у "комі", і Київ має спробувати реанімувати переговори на міжнародних майданчиках щодо врегулювання війни на Донбасі.

"Єдиний спосіб зробити це (реанімувати — ред.) — продовжувати спроби, скільки б часу це не зайняло. продовжуватимемо спроби, тому що ми прагнемо миру, стабільності та безпеки для України та всієї Європи. Ми відчайдушно хочемо уникнути військового сценарію, тому що цього разу кровопролиття буде набагато, набагато більше. Ми не хочемо атакувати російських солдатів, але якщо вони зайдуть на нашу землю, нам доведеться це зробити", — запевнив глава МЗС України у спілкуванні з журналістами.

Міністр нагадав, що Росія з 2014 року має лише одну мету — дестабілізувати Україну та інші європейські країни, а свою військову агресію Кремль підкріплює дезінформацією.

Передислокацію російських військ та публікацію розвідданих про концентрацію окупаційних формувань поряд із українськими кордонами Дмитро Кулеба назвав "реальною загрозою". Глава МЗС України також звинуватив Росію у блокуванні роботи Мінського та Нормандського форматів та додав, що Україні важливо не допустити ескалації збройного конфлікту.

Раніше Дмитро Кулеба розповідав, як Україна оборонятиметься у разі нападу Росії.

Також генсек НАТО пригрозив Росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Єнса Столтенберга, Москві доведеться заплатити за початок широкомасштабних бойових дій проти України і для РФ будуть непоправні наслідки.