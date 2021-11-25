У хід підуть усі засоби: Кулеба розповів про оборону України в разі вторгнення Росії

Глава МЗС зазначив, що російська влада відмовляється "оживити процес мирного врегулювання" конфлікту на Донбасі.

Україна разом із Францією та Німеччиною шукають політико-дипломатичні шляхи вирішення збройного конфлікту на Донбасі, проте в разі повномасштабного вторгнення Росії на українську територію держава захищатиметься "усіма наявними засобами". Про це під час дискусії з французькими експертами аналітичних центрів у сфері зовнішньої політики та журналістами заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Ні в кого не повинно виникати сумнівів, що в разі нового етапу повномасштабної агресії РФ проти нашої держави Україна захищатиметься всіма наявними коштами", — йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.

Також Кулеба спростував заяви російської влади про те, що українська сторона готується до наступу на Донбасі, додавши, що всі зусилля Києва зараз спрямовані на стримування держави-агресора від подальшої ескалації.

При цьому Кулеба заявив, що французький лідер Еммануель Макрон, виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський пропонували главі російської держави Володимиру Путіну провести саміт Нормандського формату. Однак РФ відмовляється як від зустрічі лідерів країн, так і від переговорів на рівні міністрів закордонних справ.

Водночас міністр зазначив, що його колеги з Франції та Німеччини, Жан-Ів Ле Дріан і Хайко Маас, "доклали максимум зусиль", щоб залучити главу МЗС Росії Сергія Лаврова до переговорного процесу. Українська сторона, у свою чергу, продовжує наполягати на переговорах країн Нормандського формату, щоб "оживити процес мирного врегулювання" на Донбасі, заявив дипломат.

Також глава МЗС України наголосив на непорушності принципу "спочатку безпека", нагадавши, що Мінські угоди починаються з пункту про повне припинення вогню.

Нагадаємо, раніше Кулеба запевнив, що напад на Україну занадто дорого коштуватиме Росії, "тому краще цього не робити".

Перед цим українська розвідка повідомила про підготовку державою-агресором нападу на Україну в січні-лютому 2022 року.