В ход пойдут все средства: Кулеба рассказал об обороне Украины в случае вторжения России

Глава МИД указал, что российские власти отказываются "оживить процесс мирного урегулирования" конфликта на Донбассе.

Украина вместе с Францией и Германией ищут политико-дипломатические пути решения вооруженного конфликта на Донбассе, однако, в случае полномасштабного вторжения России на украинскую территорию, государство будет защищаться "всеми имеющимися средствами". Об этом в ходе дискуссии с французскими экспертами аналитических центров в сфере внешней политики и журналистами заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Ни у кого не должно возникать сомнений, что в случае нового этапа полномасштабной агрессии РФ против нашего государства Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами", — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Также Кулеба опроверг заявления российских властей о том, что украинская сторона готовится к наступлению на Донбассе, добавив, что все усилия Киева на данный момент направлены на сдерживание государства-агрессора от дальнейшей эскалации.

При этом Кулеба заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский предлагали главе российского государства Владимиру Путину провести саммит Нормандского формата. Однако РФ отказывается как от встречи лидеров стран, так и переговоров на уровне министров иностранных дел.

В то же время министр отметил, что его коллеги из Франции и Германии, Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас, "приложили максимум усилий", чтобы вовлечь главу МИД России Сергея Лаврова в переговорный процесс. Украинская сторона в свою очередь продолжает настаивать на переговорах стран Нормандского формата, чтобы "оживить процесс мирного урегулирования" на Донбассе, заявил дипломат.

Также глава МИД Украины подчеркнул нерушимость принципа "сначала безопасность", напомнив, что Минские соглашения начинаются с пункта о полном прекращении огня.

Напомним, ранее Кулеба заверил, что нападение на Украину будет слишком дорого стоить России, "поэтому лучше этого не делать".

Перед этим украинская разведка сообщила о подготовке государством-агрессором нападения на Украину в январе-феврале 2022 года.