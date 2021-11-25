"Новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России", — Дмитрий Кулеба (видео)

Министерство иностранных дел, по словам Кулебы, работает над тем, чтобы в голове у Путина появилось понимание потерь, которые понесет Россия в случае агрессии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга рассказал, чем заплатит Россия в случае очередного этапа военной агрессии в отношении Украины.

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Прежде всего, Клеба отметил, что концентрация войск РФ возле украинских границ, угрозы российских чиновников и умышленное блокирование Россией работы трехсторонней контактной группы указывают на продолжение агрессивной политики России против Украины.

По словам министра, Москва должна понимать — чем ей грозит очередной этап агрессии, и какие потери она понесет в случае обострения ситуации.

"Мы не пытаемся угадать, что находится в голове у Путина – это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание – новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, по этому лучше этого не делать", — заявил Кулеба.

Министр отметил, что страны Евросоюза уже поддержали Украину и предостерегают Россию от эскалации конфликта. В этом Кулеба видит результат высокого профессионализма украинских дипломатов.

"В ряде столиц мира разрабатываются конкретные экономические шаги, которые способны сделать больно российской экономике и кошелькам российских богачей", — сказал министр.

По мнению Кулебы, Россия своими действиями хочет взять реванш за поражение в холодной войне 30 лет назад, но ей это не удастся по двум причинам – из-за "выдержки и силе Украины, а также скоординированной силе мировой реакции".

В этом Украину поддерживают западные партнеры, в числе которых ключевым является США. Кулеба оценил американскую военную помощь и поблагодарил правительство США за всестороннюю поддержку.

Напомним, что Дмитрий Кулеба назвал заявления Кремля о подготовке наступления украинских войск на неподконтрольные правительству территории Донбасса "ложными". Глава МИДа отметил, что в последнее время Россия "повысила интенсивность дезинформации".

Верховный представитель ЕС по политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет оказывать военную помощь Украине в случае обострения ситуации на восточных границах, поскольку у ЕС нет военного альянса с Украиной.