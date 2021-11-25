"Новий напад на Україну дуже дорого коштуватиме Росії", — Дмитро Кулеба (відео)

Міністерство закордонних справ, за словами Кулеби, працює над тим, щоб у голові в Путіна з'явилося розуміння втрат, які зазнає Росія в разі агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу розповів, чим заплатить Росія в разі чергового етапу військової агресії щодо України.

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Насамперед Клеба зазначив, що концентрація військ РФ біля українських кордонів, погрози російських чиновників та навмисне блокування Росією роботи тристоронньої контактної групи вказують на продовження агресивної політики Росії проти України.

За словами міністра, Москва має розуміти, чим їй загрожує черговий етап агресії, і які втрати вона зазнає в разі загострення ситуації.

"Ми не намагаємося вгадати, що в голові у Путіна — це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилося чітке розуміння — новий напад на Україну коштуватиме надто дорого, тому краще цього не робити", — заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що країни Євросоюзу вже підтримали Україну та застерігають Росію від ескалації конфлікту. У цьому Кулеба вбачає результат високого професіоналізму українських дипломатів.

"У низці столиць світу розробляються конкретні економічні кроки, які здатні зробити боляче російській економіці та гаманцям російських багатіїв", — сказав міністр.

На думку Кулеби, Росія своїми діями хоче взяти реванш за поразку в холодній війні 30 років тому, але їй це не вдасться з двох причин – через "витримку та силу України, а також скоординовану силу світової реакції".

У цьому Україну підтримують західні партнери, серед яких ключовим є США. Кулеба оцінив американську військову допомогу та подякував уряду США за всебічну підтримку.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба назвав заяви Кремля про підготовку наступу українських військ на непідконтрольні уряду території Донбасу "хибними". Голова МЗС зазначив, що останнім часом Росія "підвищила інтенсивність дезінформації".

Верховний представник ЄС з політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не надаватиме військову допомогу Україні в разі загострення ситуації на східних кордонах, оскільки ЄС не має військового альянсу з Україною.