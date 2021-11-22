Кулеба відповів Кремлю на звинувачення у підготовці наступу на Донбасі

За словами глави МЗС, Україна працює над зміцненням обороноздатності країни, тоді як РФ "підвищила інтенсивність дезінформації".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяви Кремля про підготовку наступу українських військ на непідконтрольні уряду території Донбасу "хибними". За його словами, Київ дотримується політичних і дипломатичних методів вирішення збройного конфлікту в регіоні. Про це дипломат написав у своєму Twitter у понеділок, 22 листопада.

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Кулеба зазначив, що останнім часом Росія "підвищила інтенсивність дезінформації". Зокрема, йдеться про неправдиві звинувачення України щодо підготовки військового нападу на сході країни.

"Офіційно: Україна не планує наступальну військову операцію на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного вирішення конфлікту", — сказав міністр.

Глава МЗС також заявив про наполегливу роботу України над пожвавленням Нормандського формату разом із німецькими та французькими партнерами. Кулеба закликав Росію взяти участь у дипломатичному процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі та залишити спроби його "підірвати".

"Українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою утримання Росії від подальших агресивних дій", — підсумував Кулеба.

Раніше сьогодні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив агентству "РІА Новини", що РФ не відкидає наявності в української влади бажання "силою вирішити конфлікт" на Донбасі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про таємний заклик десятків тисяч резервістів у Росії для підготовки повномасштабного нападу на Україну.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ планує вчинити напад на Україну в січні-лютому 2022 року.