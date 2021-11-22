В РФ закликали десятки тисяч резервістів для операції проти України, — Bloomberg

За інформацією джерел видання, Кремль готуватиме резервістів для забезпечення порядку на захоплених територіях. При цьому публічно про заклик у Росії не говорять.

США поділилися розвідданими із союзниками ЄС про позицію російських військ для швидкого та великомасштабного нападу в Україну. Про це повідомляють джерела Bloomberg.

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Повідомляється, що напад буде організовано з кількох напрямків. Відомості передані членам НАТО минулого тижня. За інформацією двох джерел видання в уряді, Кремль закликав десятки тисяч резервістів у безпрецедентному для пострадянських часів масштабі. Загалом біля українських кордонів зосереджено майже 100 000 військових.

Роль резервістів, як заявили співрозмовники видання, полягатиме у гарантуванні безпеки на захоплених територіях. Публічно про заклик резервістів у Росії не говорять.

У США вважають, що Кремль найняв агентів для спроби дестабілізації ситуації у країні. Дезінформація проти України зростає експонентно.

Як відреагують США, якщо Кремль атакує

Високопосадовець адміністрації Байдена заявив, що вони готові використовувати низку інструментів для протидії РФ. Зокрема, можливе введення розширеного пакету санкцій проти Росії, який розробляється з весни. Більше подробиць можливої відповіді джерело видання відмовилося називати. Частково це пов'язано з тим, що ніхто ще не знає чітких намірів Путіна.

[ + – ] Карта можливої схеми нападу на Україну Фото: Минобороны Украины

У Росії заперечують плани щодо нападу

"Ми бачимо, що триває цілеспрямована інформаційна кампанія, вкидання. Для вкидання використовують як трубу Bloomberg, деякі американські газети беруть участь. Це нагнітання напруженості. Це спроба представити Росію як якусь сторону, яка загрожує процесу врегулювання", — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Водночас російська влада розуміє, що будь-яка спроба військової окупації великих територій України викличе широкий громадський опір на місцях і викличе масштабні західні санкції, які можуть завдати удару по російській економіці, заявили люди, близькі до керівництва РФ.

Нагадаємо, за інформацією ГУР МО Росія нападе наприкінці січня — на початку лютого 2022 року. Спочатку буде низка психологічних операцій для підриву здатності України до захисту, а потім авіаудари, артилерійська атака та бронетехніки. Атака йтиме на Одесу, Маріуполь та з боку Білорусі.

Глава РНБО Данілов заявляє про те, що Захід допоможе Україні у час "Ч".