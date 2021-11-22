В РФ призвали десятки тысяч резервистов для операции против Украины, - Bloomberg

По информации источников издания, Кремль готовить резервистов для обеспечения порядка на захваченных территориях. При этом публично о призыве в России не говорят.

США поделились разведданными с союзниками ЕС о занятии позиций российских войск для быстрого и крупномасштабного нападению в Украину. Об этом сообщают источники Bloomberg.

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Сообщается, что нападение будет организовано с нескольких направлений. Сведения переданы членам НАТО на прошлой неделе. По информации двух источников издания в правительстве, Кремль призвал десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе. А всего у украинских границ сосредоточено около 100 000 военных.

Роль резервистов, как заявили собеседники издания, будет состоять в обеспечении безопасности на захваченных территориях. Публично о призыве резервистов в России не говорят.

В США считают, что Кремль нанял агентов для попытки дестабилизации ситуации внутри страны. Дезинформация против Украины растет экспоненциально.

Как отреагируют США, если Кремль атакует

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что они готовы использовать ряд инструментов для противодействия РФ. В частности, вероятен ввод расширенного пакета санкций против России, который разрабатывается с весны. Больше подробностей вероятного ответа источник издания отказался называть. Отчасти это связано с тем, что никто еще не знает четкие намерения Путина.

[ + – ] Карта возможной схемы нападения на Украину Фото: Минобороны Украины

В России отрицают планы по нападению

"Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, вбросы. Для вбросов используют в качестве трубы Bloomberg, некоторые американские газеты участвуют. Это нагнетание напряженности. Это попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования", — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

В то же время российские власти понимают, что любая попытка военной оккупации больших территорий Украины вызовет широкое общественное сопротивление на местах и ​​вызовет масштабные западные санкции, которые могут нанести удар по российской экономике, заявили люди, близкие к руководству РФ.

Напомним, по информации ГУР МО Россия нападет в конце января — начале февраля 2022 года. Сначала будет ряд психологических операций для подрыва способности Украины к защите, а потом авиаудары, артиллерийская атака и бронетехники. Атака будет идти на Одессу, Мариуполь и со стороны Беларуси.

Глава СНБО Данилов заявляет о том, что Запад поможет Украине в час "Ч".