"Помогут во время "Ч", – Данилов уверен, что Запад поможет Украине при вторжении России

Отважится ли президент России Владимир Путин напасть на Украину, еще неизвестно, сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Западные страны готовы поддержать Украину в случае военного вторжения России Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

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По его словам, Украина обменивается разведданными с западными союзниками, поэтому "почти все понимают, что происходит".

Основными союзниками секретарь СНБО считает Канаду, США и Великобританию.

"Эти страны нам много помогают и намного глубже разбираются в процессах, которые происходят сегодня", – пояснил Данилов.

Пойдет ли в наступление президент России Владимир Путин, до сих пор неизвестно, подчеркнул он.

"Мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что будут максимально помогать Украине в случае наступления времени "Ч", – заключил Данилов.

В Кремле говорят о провокациях

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил попыток провокаций. По его словам, это нужно для оправдания заявлений Запада об угрозе военного вторжения России в Украину. Песков считает, что идет "искусственное нагнетание истерики".

"Обвиняют в необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", – заявил Песков.

Представитель Кремля пригрозил самыми серьезными последствиями за попытку решить конфликт на Донбассе силовым путем.

Как отвечает Запад?

Во Франции заявили о чрезвычайно серьезных последствиях для России за попытки нарушить границу с Украиной. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает важным найти пути взаимодейтсвия с РФ, несмотря на усиления авторитарных тенденций Путина.

Собеседники американского телеканала CBS News в правительстве говорили об увеличении вероятности потенциального нападения РФ на Украину с наступлением морозов. Вторжение зависит от погодных условий и может произойти в течение нескольких недель, если страны Запада этому не помешают.

Примерно такой же срок озвучивали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По информации разведчиков, Россия планирует нападение в январе-феврале следующего года.

Источники The New York Times накануне также заявили о предупреждении ЕС от разведки США о скором вторжении РФ в Украину.

Россия накопила у границ с Украиной более 90 тыс. военных, 1200 танков, 2900 БМП и ББМ, а также более 1500 артустановок. Кроме этого, минобороны России хочет разместить тяжелые огнеметные установки ТОС-2 "Тосочка" на границе с Украиной.