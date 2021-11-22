Крайне тяжелые последствия. Франция предостерегает РФ от нападения на Украину

Глава МИД Франции считает, что с Путиным нужно найти способ работать несмотря на тенденции к возрастанию авторитаризма Кремля в последние месяцы.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россию будут ждать чрезвычайно серьезные последствия, если будут какие-либо попытки нарушить украинские границы. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Существует серьезное сомнение. Оно должно быть рассеяно, но необходимо, чтобы мы могли в этом убедиться. Любое посягательство на территориальную целостность Украины обязательно будут иметь крайне тяжелые последствия", — заявил Ле Дриан.

По словам главы Министерства иностранных дел, важно найти способ работать вместе с Россией несмотря на то, что авторитарные тенденции Владимира Путина в последние месяцы стали более заметными. А накапливание большого количества российских войск у границ Украины вызывает у Франции вопросы.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что военная операция России на нашу страну планируется в январе-феврале 2022 года. Перед атакой планируется ряд психологических операций, которые подорвут способность Украины к защите. После этого могут последовать авиаудары, атаки артиллерии и бронетанковых частей на Одессу, Мариуполь и со стороны Беларуси.

РФ накопила у границ с Украиной 40 батальонно-тактических групп — это свыше 90 тысяч военных, 1200 танков, 2900 БМП и ББМ, а также более 1500 артустановок.

Напомним, во время телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с Путин, французский лидер заявил о готовности защищать Украину. При этом американская разведка предупреждает страны ЕС о вероятном вторжении России с наступлением холодов.