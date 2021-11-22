Украй тяжкі наслідки. Франція застерігає РФ від нападу на Україну
Глава МЗС Франції вважає, що з Путіним потрібно знайти спосіб працювати, незважаючи на тенденції до зростання авторитаризму Кремля в останні місяці.
Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що на Росію чекатимуть надзвичайно серйозні наслідки, якщо будуть якісь спроби порушити українські кордони. Про це повідомляє Bloomberg.
"Існує серйозний сумнів. Він має бути розсіяний, але необхідно, щоб ми могли в цьому переконатися. Будь-яке посягання на територіальну цілісність України обов'язково матиме вкрай тяжкі наслідки", — заявив Ле Дріан.
За словами голови Міністерства закордонних справ, важливо знайти спосіб працювати разом із Росією, незважаючи на те, що авторитарні тенденції Володимира Путіна в останні місяці стали помітнішими. А накопичення великої кількості російських військ біля кордонів України викликає у Франції питання.
Глава Головного управління розвідки Міноборони України заявив, що воєнна операція Росії на нашу країну планується в січні-лютому 2022 року. Перед атакою планується низка психологічних операцій, які підірвуть здатність України до захисту. Після цього можуть наслідувати авіаудари, атаки артилерії та бронетанкових частин на Одесу, Маріуполь і з боку Білорусі.
РФ накопичила біля кордонів з Україною 40 батальйонно-тактичних груп — це понад 90 тисяч військових, 1200 танків, 2900 БМП та ББМ, а також понад 1500 артустановок.
Нагадаємо, під час телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним французький лідер заявив про готовність захищати Україну. При цьому американська розвідка попереджає країни ЄС про ймовірне вторгнення Росії з настанням холодів.