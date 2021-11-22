Украй тяжкі наслідки. Франція застерігає РФ від нападу на Україну

Глава МЗС Франції вважає, що з Путіним потрібно знайти спосіб працювати, незважаючи на тенденції до зростання авторитаризму Кремля в останні місяці.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що на Росію чекатимуть надзвичайно серйозні наслідки, якщо будуть якісь спроби порушити українські кордони. Про це повідомляє Bloomberg.

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"Існує серйозний сумнів. Він має бути розсіяний, але необхідно, щоб ми могли в цьому переконатися. Будь-яке посягання на територіальну цілісність України обов'язково матиме вкрай тяжкі наслідки", — заявив Ле Дріан.

За словами голови Міністерства закордонних справ, важливо знайти спосіб працювати разом із Росією, незважаючи на те, що авторитарні тенденції Володимира Путіна в останні місяці стали помітнішими. А накопичення великої кількості російських військ біля кордонів України викликає у Франції питання.

Глава Головного управління розвідки Міноборони України заявив, що воєнна операція Росії на нашу країну планується в січні-лютому 2022 року. Перед атакою планується низка психологічних операцій, які підірвуть здатність України до захисту. Після цього можуть наслідувати авіаудари, атаки артилерії та бронетанкових частин на Одесу, Маріуполь і з боку Білорусі.

РФ накопичила біля кордонів з Україною 40 батальйонно-тактичних груп — це понад 90 тисяч військових, 1200 танків, 2900 БМП та ББМ, а також понад 1500 артустановок.

Нагадаємо, під час телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним французький лідер заявив про готовність захищати Україну. При цьому американська розвідка попереджає країни ЄС про ймовірне вторгнення Росії з настанням холодів.