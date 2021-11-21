З настанням холодів. Розвідка США назвала дату військової операції РФ проти України, — ЗМІ

За інформацією CBS News, нинішнє накопичення військ може бути фактичною підготовкою Кремля до вторгнення на сході України. На відміну від весняного накопичення сил нинішнє не пов'язане з навчаннями.

Влада США попереджає європейських союзників про потенційне військове вторгнення Росії в Україну. Імовірність військової операції зростає в міру настання холодів. Про це повідомляє CBS News, посилаючись на джерела в уряді.

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За інформацією видання, американці передали свої дані щодо розвідки до ЄС. Такі самі дані передала і Великобританія. Росія стягнула десятки тисяч військових біля кордонів України. На цей раз співробітники розвідки вважають, що це може бути фактичною підготовкою до вторгнення на сході. Нагромадження сил вже було навесні цього року, але тоді це було розцінено як демонстрацію сили.

"Представники розвідки США попереджають європейських союзників про потенційне воєнне вторгнення Росії в Україну, ймовірність якого зростає в міру настання холодів. Вторгнення залежить від погоди, але може відбутися протягом декількох тижнів, якщо не буде втручання Заходу", — повідомили офіційні особи США журналістам.

Що відомо про ймовірну військову операцію РФ проти України?

Цього місяця великі західні ЗМІ вже неодноразово писали про підготовку нападу Росії. 31 жовтня The Washington Post заявили, що стягування військ РФ біля кордонів не схоже на навчання. Рух російських військ збігся з призупиненням місії при НАТО в Москві, а також посиленням антиукраїнської риторики.

"Суть у тому, що це не навчання. І це не схоже на військові тренування", — заявив директор програми досліджень РФ в аналітичній групі CNA Майкл Кофман.

11 листопада Bloomberg написали, що напад може статися через розпал напруженості між Кремлем і Заходом, у тому числі через мігрантську кризу на кордоні Білорусі та Польщі, а також кризу на ринку енергоносіїв. Також у Bloomberg повідомляли про таємне перекидання танків і САУ в Брянську та Курську область.

20 листопада у The New York Times заявили, що американська розвідка попередила ЄС про близьке вторгнення Росії до України.

[ + – ] Скупчення близько 495 танків, САУ, БМП та машин підтримки РФ у Смоленській області Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Аналітики з CSIS стверджують, що Росія нагромадила майже 100-тисячне військо біля кордонів з Україною. Вони можуть захопити Київ за кілька годин. Від Єльні, куди стягнули війська, до кордону з Україною близько 250 км — це 4-5 годин їзди машиною.

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) – аналітичний інститут у США, базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Організація не має політичних позицій і є непартійною та неприбутковою.

У Міноборони України також називають найбільш імовірною датою наступної атаки початок грудня чи зиму загалом. Проте в Україні є близько 400 тисяч ветеранів, а також вмотивована армія.

"Легкого проходу, як це було у 2014 році, не буде. Сьогодні люди знають, що таке пролита кров і як проливати кров ворога теж знають і вміють це робити", – заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, польське видання Defence24 вважає, що Росія може атакувати Маріуполь.