Росія може розпочати наступну атаку з Маріуполя, — польське ЗМІ (фото)

Як пишуть у виданні, попри всі заяви у ЗМІ, РФ боїться відповіді НАТО на свої дії. Тому вони можуть продовжити окупацію сходу України, щоб просунутися до окупованого Криму.

Якщо Росія зважиться проводити військову операцію проти України, вона почне з ОРДЛО, а не з місць зосередження військ на північних кордонах України. Про це пишуть у польському виданні Defence24.

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Мігрантська криза на білорусько-польському кордоні є добрим прикриттям для початку операції проти України. У цьому напрямі зосереджено увагу не лише Євросоюзу, а й США та інших світових країн. Тим часом Росія отримує придатний момент, як пишуть журналісти, для проведення атаки проти України на сході.

Біля кордонів України та в анексованому Криму зосереджено понад 100 000 військових та техніки. Серед озброєння є не лише танки та артилерія, а й установки термобаричних ракет "Сонцепек" та тактичні комплекси "Іскандер".

[ + – ] Маріуполь — це важливий економічний центр, з якого можна розпочати анексію Азовського моря.

Останнім часом збройні формування РФ у зоні ООС підвищили свою активність, зокрема використання БПЛА. Виходячи з цього, у виданні припускають, що метою військової операції може бути не окупація всієї України, а подальша анексія та захоплення українських територій.

Найімовірніший напрямок удару — Маріуполь. Місто є важливим в економічному та військовому плані. З нього може розпочатися подальший наступ на Запоріжжя та Херсон, щоб поєднатися з окупованим Кримом. При цьому захоплення Маріуполя може стати базою для захоплення Азовського моря, щоб утруднити там судноплавство та взяти його під повний контроль.

[ + – ] Навчання Шостого флоту США та кораблів України, Туреччини та Румунії Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Відповідь союзників України вже є. Джо Байден збільшив військову допомогу на 60 млн доларів, що дозволило поставити додаткові три партії озброєння та обладнання для ЗСУ. У Чорному морі є кораблі США, а повітряний простір сканують літаки раннього виявлення. У Британії заявили про готовність надіслати 600 спецпризначенців на допомогу Україні.

[ + – ] Передача партії військової допомоги США, 14 листопада Фото: Посольство США в Украине

Нагадаємо, у розмові з Путіним президент Франції заявив, що його країна готова захищати територіальну цілісність України. На Заході розвідка попереджає Україну про "високу ймовірність" дестабілізації з боку Росії цієї зими. У Кремлі всі докази та публікації в ЗМІ відкидають, заявляючи про те, що країна не несе ні для кого загрози.

Фокус повідомляв, що за словами британського прем'єра, Заходу доведеться обирати між газом із РФ та Україною.