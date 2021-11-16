Росія може розпочати наступну атаку з Маріуполя, — польське ЗМІ (фото)
Як пишуть у виданні, попри всі заяви у ЗМІ, РФ боїться відповіді НАТО на свої дії. Тому вони можуть продовжити окупацію сходу України, щоб просунутися до окупованого Криму.
Якщо Росія зважиться проводити військову операцію проти України, вона почне з ОРДЛО, а не з місць зосередження військ на північних кордонах України. Про це пишуть у польському виданні Defence24.
Мігрантська криза на білорусько-польському кордоні є добрим прикриттям для початку операції проти України. У цьому напрямі зосереджено увагу не лише Євросоюзу, а й США та інших світових країн. Тим часом Росія отримує придатний момент, як пишуть журналісти, для проведення атаки проти України на сході.
Біля кордонів України та в анексованому Криму зосереджено понад 100 000 військових та техніки. Серед озброєння є не лише танки та артилерія, а й установки термобаричних ракет "Сонцепек" та тактичні комплекси "Іскандер".
Останнім часом збройні формування РФ у зоні ООС підвищили свою активність, зокрема використання БПЛА. Виходячи з цього, у виданні припускають, що метою військової операції може бути не окупація всієї України, а подальша анексія та захоплення українських територій.
Найімовірніший напрямок удару — Маріуполь. Місто є важливим в економічному та військовому плані. З нього може розпочатися подальший наступ на Запоріжжя та Херсон, щоб поєднатися з окупованим Кримом. При цьому захоплення Маріуполя може стати базою для захоплення Азовського моря, щоб утруднити там судноплавство та взяти його під повний контроль.
Відповідь союзників України вже є. Джо Байден збільшив військову допомогу на 60 млн доларів, що дозволило поставити додаткові три партії озброєння та обладнання для ЗСУ. У Чорному морі є кораблі США, а повітряний простір сканують літаки раннього виявлення. У Британії заявили про готовність надіслати 600 спецпризначенців на допомогу Україні.
Нагадаємо, у розмові з Путіним президент Франції заявив, що його країна готова захищати територіальну цілісність України. На Заході розвідка попереджає Україну про "високу ймовірність" дестабілізації з боку Росії цієї зими. У Кремлі всі докази та публікації в ЗМІ відкидають, заявляючи про те, що країна не несе ні для кого загрози.
Фокус повідомляв, що за словами британського прем'єра, Заходу доведеться обирати між газом із РФ та Україною.