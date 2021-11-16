Заходу доведеться вибрати між газом із РФ і Україною, — Джонсон

Прем'єр Великобританії запевнив, що підтримка Києва виходить не з бажання протистояти Росії чи зруйнувати її.

Країнам Заходу доведеться обирати між російським газом і територіальною цілісністю України. Про це в понеділок, 15 листопада, повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Reuters.

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"Коли ми кажемо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, — це не тому, що ми хочемо протистояти Росії або ми хочемо якимось чином стратегічно оточити або зруйнувати цю велику країну", — сказав Джонсон.

За словами глави уряду, Британія сподівається на розуміння союзників щодо того, що незабаром Захід очікує на вибір між направленням усе більшої кількості вуглеводнів у величезні нові трубопроводи "і відстоюванням миру та стабільності" в Україні.

"Ми сподіваємося, що наші друзі зрозуміють, що незабаром має бути вибір між направленням усе більшої кількості російських вуглеводнів у гігантські нові трубопроводи та захистом України та відстоюванням миру й стабільності", — зазначив Джонсон.

Прем'єр також попередив, що Захід незабаром повинен буде зробити вибір між опорою на російський газ і захистом України на тлі напруженості, що триває, на кордонах Східної Європи.

У зверненні до європейських країн прем'єр-міністр припустив, що президент РФ Володимир Путін може серйозно поставитися до обмеження поставок газопроводами, які проходять через Східну Європу, якщо Захід сигналізує про свій намір захищати Україну.

Глава британського уряду також звинуватив президента Білорусі Олександра Лукашенка в "огидній" спробі спровокувати міграційну кризу на кордоні з Польщею, щоб підірвати європейську єдність.

Нагадаємо, нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що влада робить усе можливе, щоб табір біженців на кордоні "не існував", проте мігранти не хочуть повертатися на батьківщину.

Тим часом західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" ситуації в Україні з боку Росії вже цієї зими на тлі того, як РФ сконцентрувала біля кордонів понад 90 тисяч військових.

Раніше Фокус розбирався, чому біженці з Іраку, Сирії й інших країн тікають до Європи.