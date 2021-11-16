Западу придется выбрать между газом из РФ и Украиной, — Джонсон

Премьер Великобритании заверил, что поддержка Киева исходит не из желания противостоять или разрушить Россию.

Странам Запада придется выбирать между российским газом и территориальной целостностью Украины. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.

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"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины — это не потому, что мы хотим противостоять России или что мы хотим каким-то образом стратегически окружить или разрушить эту большую страну", — сказал Джонсон.

По словам главы правительства, Британия надеется на понимание союзников касательно того, что вскоре Запад ожидает выбор между направлением все большего количества углеводородов в огромные новые трубопроводы "и отстаиванием мира и стабильности" в Украине.

"Мы надеемся, что наши друзья поймут, что вскоре предстоит выбор между направлением все большего количества российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы и защитой Украины и отстаиванием мира и стабильности", — отметил Джонсон.

Премьер также предупредил, что Запад вскоре должен будет сделать выбор между опорой на российский газ и защитой Украины на фоне продолжающейся напряженности на границах Восточной Европы.

В обращении к европейским странам премьер-министр предположил, что президент РФ Владимир Путин может серьезно отнестись к ограничению поставок по газопроводам, которые проходят через Восточную Европу, если Запад сигнализирует о своем намерении защищать Украину.

Глава британского правительства также обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в "отвратительной" попытке спровоцировать миграционный кризис на границе с Польшей, чтобы подорвать европейское единство.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти делают все возможное, чтобы лагерь беженцев на границе "не существовал", однако мигранты не хотят возвращаться на родину.

Тем временем западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" ситуации в Украине со стороны России уже этой зимой на фоне того, как РФ сконцентрировала у границ более 90 тысяч военных.

Ранее Фокус разбирался, почему беженцы из Ирака, Сирии и других стран бегут в Европу.