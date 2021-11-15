"Дома нет никакой надежды". Почему иракские курды бегут в Европу и как решить эту проблему

Если не найдется способа изменить ситуацию мирным путем, рано или поздно проблемы, которые можно было бы решить на родине мигрантов, постучат в двери ЕС и США.

Очередной гуманитарный кризис стоит на пороге Европы, в этот раз – на границе с Беларусью. Как и прежде, многие мигранты, стремящиеся пересечь границу с Европейским Союзом, являются выходцами с Ближнего Востока: сообщается, что большинство из них – иракские курды. В отличие от 2015 года, они не бегут от ИГИЛ или войны, а спасаются от ситуации, порожденной политическими злоупотреблениями и пренебрежением со стороны собственного правительства. Европа и США тоже сыграли свою роль в усугублении кризиса.

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Фокус перевел текст Саркавта Шамсулддина — бывшего члена Палаты представителей Ирака.

Почему мигранты из Сирии и Ирака бегут в Европу и как решить эту проблему

По последним данным, около 5 тысяч мигрантов застряли на границе Беларуси с Польшей. Мигранты едут в Беларусь как в одну из немногих стран, где граждане Ирака могут получить визу по прибытии. Это нововведение Александр Лукашенко использовал, чтобы превратить миграцию в оружие мщения ЕС за критику ситуации с правами человека в его стране. У Беларуси протяженная граница с Польшей, и этот путь в ЕС считается более безопасным по сравнению с маршрутом через Эгейское море. В ответ Польша разместила на своей границе 15 тысяч солдат, чтобы не допустить проникновения этих беженцев в страну. Несколько беженцев погибли из-за ухудшения погодных условий.

Как член Палаты представителей Ирака, я получил десятки телефонных звонков от своих избирателей, которые просили помощи для своих близких на границе с Беларусью. Ранее я имел дело с курдскими беженцами, которые оказались в сирийском городе Азаз, находящемся под контролем сирийских повстанцев. Одной из самых сложных была ситуация с курдскими беженцами в Ливии. Кроме того, курды страдали в итальянских или французских лагерях для беженцев. Несмотря на эти риски, число курдских семей, выезжающих из региона в Европу, продолжает расти с каждым днем.

[ + – ] По последним данным, около 5 тысяч мигрантов застряли на границе Беларуси с Польшей Фото: GettyImages.com

Чтобы уладить ситуацию на беларуской границе, в августе 2021 года иракское правительство решило прекратить прямые рейсы между Ираком и Беларусью и приостановило оформление беларуских виз. Кроме того, оно запустило информационную кампанию по разъяснению рисков, связанных с нелегальной миграцией. Но эти шаги не остановили людей, которые нашли обходные маршруты через Бейрут или Стамбул.

Мигранты публикуют видео и обновления на Facebook, проклиная Региональное правительство Курдистана и выражая свою решимость добраться до Европы любой ценой. Так, пожилой беженец из Иракского Курдистана во французском Дюнкерке недавно выступил в социальных сетях, заявив, что "в Курдистане нет никакой надежды… Сейчас мы в долгах, но когда мы доберемся до [Великобритании], все будет хорошо… Я призываю всех ехать".

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Но почему эти люди рискуют всем, чтобы добраться до Европы?

За последние несколько лет средний класс Иракского Курдистана пережил сильнейший финансовый кризис, который усугубил существовавшие ранее неравенство и несправедливость. Работники Регионального правительства Курдистана месяцами не получали зарплату, а на фоне споров с Багдадом по поводу распределения доходов от продажи нефти их зарплаты сократились на 50%.

Безработица находится на рекордно высоком уровне, при этом социальной защиты практически нет. Цены на топливо, товары первой необходимости и недвижимость резко выросли. К тому же многие государственные услуги, включая энергетику, здравоохранение и образование, приватизируются. Доходы средних курдских семей продолжают снижаться, а цены растут. Многие из этих изменений осуществляются под руководством Всемирного банка и Международного валютного фонда в рамках так называемых пакетов реформ Регионального правительства Курдистана. ЕС и США приветствуют реформы, призывая Региональное правительство Курдистана не останавливаться на достигнутом.

Эти неолиберальные реформы не являются основной причиной бедности в Курдистане, но они усугубляют неравенство. Местные и международные наблюдатели критикуют правящую элиту за коррупцию, непотизм и монополизацию. Однако в прошлом, несмотря на коррупцию, население пользовалось субсидиями на топливо, бесплатным здравоохранением и образованием, государственными кредитами на жилищные и сельскохозяйственные проекты, а также испытывало некоторый политический оптимизм благодаря более активной роли парламента и свободной прессе. В последнее время все это отошло на второй план.

[ + – ] Пожилой беженец из Иракского Курдистана выступил в соцсетях, заявив, что "в Курдистане нет никакой надежды" Фото: GettyImages.com

Тем не менее, ЕС и США продолжают поддерживать Региональное правительство Курдистана, предпочитая молчать в ответ на все ее нарушения принципов демократии и верховенства закона. Поэтому многие считают, что эти страны стали соучастниками курдской правящей элиты. Люди знают, что Соединенные Штаты и ЕС позволяют курдским политикам покупать недвижимость и предприятия на Западе на десятки миллионов долларов, полученных коррупционным путем.

В прошлом месяце, когда я снова баллотировался на выборах, многие избиратели говорили, что доверяют мне, но не хотят ни за кого голосовать, поскольку считают, что при нынешней правящей элите выборы ничего для них не изменят.

Они обсуждали два варианта: устранить существующие правящие партии силой или навсегда покинуть страну. Многие выбрали последнее, но тех, кто верит в первый вариант, с каждым днем становится все больше. Если не найдется способа изменить ситуацию мирным путем, то рано или поздно проблемы, которые можно было бы решить внутри страны, будут решаться на порогах ЕС и США.

Об авторе

Саркавт Шамсулддин был членом Палаты представителей Ирака и заместителем председателя Комитета дружбы между Ираком и США.