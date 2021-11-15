"Вывезем своими самолетами". Лукашенко предложил отправить беженцев в Мюнхен

По словам лидера республики, "очень упертые" мигранты не хотят возвращаться на родину, несмотря на уговоры со стороны белорусских властей.

Белорусские власти могут организовать транспортировку беженцев, которые находятся на границе с Польшей, в немецкий город Мюнхен. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Так, глава государства отреагировал на предложение мюнхенских властей касательно приема беженцев, находящихся на белорусско-польской границе.

"Молодцы мюнхенцы. Проблема того не стоит — 2-3 тысячи несчастных людей они не могут принять… Могут конечно. Ну так что за проблема. Если поляки не дают этого гуманитарного коридора, препятствуют этому, Так мы можем (самолетами) "Белавиа" вывезти их туда, в Мюнхен. Да мы вывезем их своими самолетами!" — сказал Лукашенко.

В то же время президент Беларуси заверил, что власти республики делают все возможное для того, чтобы лагерь беженцев на границе "не существовал".

"(Мы делаем все), чтобы желающие попали в Евросоюз, а тот кто не желает — мы готовы посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой", — добавил президент.

Лукашенко также отметил, что мигранты, застрявшие на границе двух стран "очень упертые" и "никто возвращаться не хочет".

"И понятно. Им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно. Идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей: "Пожалуйста, вернитесь домой". Но никто возвращаться не хочет", — сказал глава республики.

Президент Беларуси также пригрозил "ответом" на санкции, которые Евросоюз может ввести из-за ситуации на границе с Польшей.

"Санкциями пугают. Ну хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда. На санкции мы ответим, это вообще не обсуждается", — добавил Лукашенко.

Напомним, несколько дней назад городские власти Мюнхена заявили, что "не могут более смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности" и предложили принять беженцев у себя. В то же время чиновники отметили, что не располагают необходимыми для этого полномочиями, поэтому мигрантов "необходимо переправить мигрантов в столицу Баварии при содействии более высоких властей".

Недавно в связи с ситуацией на польско-белорусской границе ряд стран в составе Совбеза ООН выступили за введение очередных санкций в отношении властей Беларуси.

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