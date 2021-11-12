Неслучайная миграция. Как кризис с беженцами в Беларуси может отразиться на Украине

Как Евросоюз будет решать очередной миграционный кризис, и почему Украине не удастся его игнорировать.

Уже несколько дней около четырех тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки пытаются попасть в страны Евросоюза через белорусско-польскую границу. Польские власти заявляют, что этот кризис — самое серьезное покушение на границы и стабильность польского государства за последние 30 лет, и обвиняют в нем Россию, а главу Беларуси Александра Лукашенко называют просто исполнителем. В свою очередь украинские правоохранители в рамках подготовки к возможной эскалации кризиса на границе с Беларусью усиливают ее охрану.

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Ситуация с нелегальными мигрантами: накал взаимных обвинений

Миграционный кризис, который последние дни наблюдает весь мир на белорусско-польской границе, был предсказуем. О том, что стоит ожидать резкий рост потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Евросоюз через Беларусь, заговорили еще в начале этого лета. Тогда хоть и в гораздо меньших масштабах, мы наблюдали схожую ситуацию на границе Беларуси с Литвой. В начале ноября ситуация обострилась.

По оценкам польской стороны, около четырех тысяч нелегальных мигрантов сейчас находятся на нейтральной полосе у границы со стороны Беларуси.

[ + – ] Белорусские власти создали максимально благоприятный режим, чтобы миграционные потоки появились и увеличивались Фото: GettyImages.com

"Расскажу о законе развития такого кризиса. Когда открывается какой-то миграционный маршрут, первые потоки относительно небольшие, примерно такие, какие мы наблюдали в июне. 30 человек на литовской границе — ничто по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Каждый гражданин иностранного государства, который попал туда, куда он хотел — является живой рекламой. Он потом звонит своим родственникам, друзьям и говорит: ура, я здесь. Его спрашивают, а как ты туда попал? Маршрут, через кого? И через два-три месяца можно ожидать увеличения количества нелегальных мигрантов в три-четыре раза, что мы сейчас и наблюдаем", — рассказывает Игар Тышкевич, аналитик Украинского института будущего.

Однако эксперт также указывает, что миграционные кризисы такого масштаба сами собой не возникают. В этом случае белорусские власти создали максимально благоприятный режим, чтобы миграционные потоки появились и чтобы они увеличивались. В "случайность" обострения кризиса, как европейские политики, так и опрошенные эксперты не верят. По их словам, беженцев, которые в основном прилетают в Минск из Ирака, Афганистана и Сирии, а затем пешком пытаются проникнуть в Польшу, а дальше в Германию, используют как Беларусь, так и Россия.

Польская власть заявила, что не будет принимать беженцев, а для недопущения их на территорию Варшава привела в полную боеготовность армию. Россия и Беларусь в свою очередь начали спекулировать на этой теме, напоминая странам ЕС о европейских ценностях.

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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский говорит, что у Москвы накопилось множество вопросов к странам Европейского Союза из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Также там обвинили Польшу в нарушении международных норм после того, как пограничники пытались оттеснить нелегальных мигрантов обратно на территорию Беларуси.

Решить нынешний кризис странам ЕС, в том числе Германии, куда так хотят попасть беженцы, будет непросто. Представители УВКБ ООН и Международной организации миграции посетили лагерь у границы Белоруссии с Польшей. По их словам, у беженцев есть несколько вариантов — попросить временного убежища у Минска или добровольно вернуться домой. Однако последний вариант нелегальные мигранты даже не рассматривают.

[ + – ] У беженцев есть несколько вариантов — попросить временного убежища у Минска или добровольно вернуться домой Фото: GettyImages.com

Поэтому опрошенные эксперты убеждены, что кризисную ситуацию придется решать с помощью соблюдения норм международного гуманитарного права. Более того, ЕС придется немало потратиться на крупную выплату для стран, принимающих у себя беженцев. К примеру, одним из вариантов урегулирования может стать соглашение, подобное тому, что было заключено между ЕС и Турцией в 2016 году. Тогда миграционный кризис на Западе решали деньгами, Брюссель выплатил Турции шесть миллиардов евро в качестве компенсации за то, что она станет буферной зоной для беженцев.

Украина и беженцы – кризис бездеятельности

Неожиданное предложение разместить застрявших на границе между Польшей и Беларусью беженцев в Украине прозвучало в крупнейшей фракции немецкого Бундестага — СДПГ. Правда, в Украине такую инициативу пресекли, и не особенно дипломатично.

"У нас есть предложение социал-демократам в Германии взять их себе домой — по два, по три, по пять. Если мало места, то в Бундестаге — там есть кабинеты. Пусть берут их к себе, и пусть они там находятся. С какого перепуга мы должны брать их к себе, если немцы должны заботиться о них", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Однако военные эксперты указывают, что если на границе начнется обострение, Украина не сможет стоять в стороне. Министр внутренних дел Денис Монастырский, который на момент публикации находится с рабочим визитом на границе с Беларусью указывает, что "нормальной границы" между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью нет, и что десять участков будут особенно охраняться из-за возможности подхода мигрантов из Беларуси.

[ + – ] Георгий Тука: "Они могут эту толпу перенаправить на границу с Украиной, вытесняя фактически этих людей на территорию нашего государства" Фото: GettyImages.com

"У меня есть опасения, что если Польша будет и дальше сдерживать это давление — а я надеюсь так оно и будет — я вполне предполагаю вероятность поиска запасных путей российско-белорусских сценаристов. Они могут эту толпу перенаправить на границу с Украиной, вытесняя фактически этих людей на территорию нашего государства. Готовы ли мы, прежде всего, руководство государства и наши пограничники и разного рода спецназовцы, МВД, Вооруженные силы, защищать нашу границу — я не уверен", — говорит заместитель министра по временно оккупированным территориям Украины в 2016–2019 годах Георгий Тука.

Советник главы ОП Алексей Арестович, считает беженцев новым видом оружия в руках Владимира Путина. По его мнению, кризис с мигрантами на польско-белорусской границе был искусственно создан в качестве отвлекающего маневра для возможного удара по Украине на Донбассе. Сейчас же Украине стоит укреплять свои границы как на Востоке, так и с Беларусью.

"Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет. И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и республикой Беларусь. Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", — рассказывает министр МВД.

Такой проект обойдется Украине в минимум 17 млрд гривен.

Эксперты говорят, о том, что Украине не стоит забывать о дипломатии и не вестись на возможные провокации. К примеру, если Лукашенко отправит беженцев в Украину с целью нанести ущерб рейтингам украинской власти.

"Россия демонстрирует готовность решить эту проблему, если ЕС будет уступать в других направлениях. Ни для ЕС, ни для Польши, ни для Украины 15 тысяч беженцев не являются кризисом – это большие страны. Кризисом являются наши политические информационные реакции. Лукашенко отправляет туда беженцев, потому что прекрасно понимает, что в Польше это сказывается на рейтингах партии власти. Если мы займем оборонную позицию, а тысячу километров украинско-белорусской границы мы контролировать не можем, то это будет дискредитировать нас и создавать кризис внутри нашей страны, потому что беженцы все равно будут проникать", — резюмирует политолог Руслан Бортник.