Игра в кальмара поневоле. Как мигранты-нелегалы стали заложниками борьбы Лукашенко и ЕС

Пока все захвачены игрой в кальмара про отчаявшихся, закредитованных и готовых пойти на все южных корейцев, на польско-белорусской границе разворачивается не менее трагическая и этически неоднозначная история. Окей, здесь не стреляют в упор, но – равнодушно наблюдают за мучениями десятков, а по данным некоторых медиа и тысяч нелегальных беженцев, которые пошли на риск добровольно, но попали в смертельную ловушку. Это война: война между Беларусью и Евросоюзом, и как на любой войне, там гибнут люди, только вот поворот – они вообще не граждане этих стран.

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Предыстория вопроса: миграционный кризис на границах Евросоюза

Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки постоянно пытаются попасть в Европу, убегая от войн, голода, смерти, бедности и просто к лучшей жизни. Тут они могут претендовать на статус беженца, получить убежище и международную охрану. Один из известных путей, которым переправляют людей контрабандисты, – это пересечение открытого моря на надувных лодках, в районе Италии и Балкан. И хотя не все достигают цели, кто-то просто тонет (вспомним злободневный британский сериал "Годы" 2019 года), это не останавливает поток нелегальных мигрантов.

Но в последние месяцы появился новый, совсем не очевидный маршрут: через Беларусь в Польшу (и дальше на Запад). С весны с подобными проблемами столкнулись и Литва с Латвией. Количество нелегалов, пытающихся пересечь тут границу, резко возросло. Если раньше в Польшу нелегально попадала сотня-две людей в месяц, то сейчас бывает и по 400 в день. Из Германии сообщают, что через польско-белорусскую границу к ним приехало уже 4000 беженцев.

Понятно, что это "жжж" неспроста. Это рукотворный миграционный кризис – Лукашенко в ответ на европейские санкции "штурмует" беженцами европейские границы, вынуждая ЕС идти ему на уступки. Только в 2020-м Минск подписал соглашение про реадмиссию, по которому обязуется принимать назад граждан, незаконно попавших в Евросоюз с его территории.

Однако вслед за тем последовали президентские выборы, массовые протесты оппозиции, жесткое подавление этих протестов белорусскими силовиками и европейские санкции против нынешней белорусской власти во главе с Лукашенко, что вновь предельно обострило и ухудшило начавшие было теплеть белорусско-европейские отношения.

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28 июня нынешнего года МИД Беларуси объявил, что Минск приостановит участие в программе ЕС "Восточное партнерство", не будет выполнять соглашение о реадмиссии с ЕС и отзывает посла в Брюсселе. Эти меры были названы "вынужденным реагированием" на санкции Евросоюза. А 14 октября Лукашенко окончательно подписал проголосованный белорусским парламентом закон о приостановлении действия упромянутого соглашения.

А что же с людьми?

Польша в ответ на происходящее ввела на границе с Беларусью чрезвычайное положение (не военное, но доступ посторонним сюда запрещен). 14 октября польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе и одобрил строительство приграничного заграждения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Новый закон позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство об убежище, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из опасной зоны.

[ + – ] Польша отгораживается от нелегальных мигрантов колючей проволокой. Сейм уже одобрил строительство на границе заграждения стоимостью 353 млн евро.

Часть беженцев поляки все же принимают и размещают в пунктах помощи, но они уже переполнены, ресурсы исчерпываются. Параллельно страна обороняет свои границы, обнесла границу колючей проволокой и, сухо следуя букве закона, применяет прием, который тут называют pushback, то есть просто разворачивает нелегалов назад, в Беларусь.

На белорусской границе им соответственно тоже не рады и отбрасывают назад. Как пишут в польских СМИ (которые нельзя заподозрить в любви к власти), по словам беженцев, польские пограничники отличаются от белорусских тем, что не бьют,не стреляют под ноги, не забирают телефоны и деньги.

Так и блуждают эти люди между двумя мирами как неприкаянные души, по лесам и болотам, в холоде, без нормальной одежды, еды и зарядок для телефонов.

Некоторые уже оставили надежды и просто там живут. Ждут, как решатся их судьбы. Кто-то уже и хотел бы вернуться домой, но для этого нет правового механизма – выхода на данный момент просто нет.

Постоянно появляются новости, что умер очередной беженец, у женщины случился выкидыш, кто-то замерз, кто-то попал в больницу в состоянии крайней гипотермии, кого-то тошнит, кто-то на грани безумия. Или вот история – нашли мужчину и женщину в легкой осенней одежде, они согревали своими телами двухлетнюю девочку, женщина была на краю смерти, оказалась бабушкой девочки, а мужчина – вообще не родственник.

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По словам беженцев, в лесах много мертвых тел, есть следы перетаскивания их с одной границы на другую, но подтвердить это журналисты не в состоянии, потому что не могут попасть в закрытые зоны. Скорые якобы не приезжают или приезжают не всегда. Иногда беженцев забирают пограничники и скорая, их лечат и размещают в пунктах помощи, но иногда их просто вывозят обратно в лес.

В то же время, как сообщают власти, бывают случаи, когда нелегальные мигранты сами сбегают из больниц или отказываются просить убежища в Польше и пытаются попасть дальше, в Германию, Францию, Британию.Сообщают также про попытки силового перехода границы, подвоза беженцев со стороны Беларуси организованными партиями к границе и даже стрельбы в сторону Польши.

Часть общества и общественные организации возмущены происходящим, в столице проходят митинги под лозунгами "Стоп пыткам на границе".

Глава организации Homofarber Анна Домбровская пишет про pushback беженцев на территорию Беларуси: "Мы должны понимать, что для беженцев, которые переходят польскую границу, нет безопасного места в Беларуси. "Какое-то" место обозначает никакое. Перевозка означает кабину военного грузовика. А "возвращать назад" – силовое принуждение к переходу границы – мы знаем, что пограничники угрожают людям, в том числе собаками. Это называется насилие".

[ + – ] В польских городах проходят митинги против жестокого обращения и пыток нелегальных мигрантов на границе. Фото 1.

[ + – ] В польских городах проходят митинги против жестокого обращения с нелегальными мигрантами на границе и процедуры pushback . Фото 2.

Как рассказывают беженцы из Сирии, Ирака, Конго, Йемена, они и понятия не имели о том, что их ожидает. Например, говорят, что прибыли в Минск, их там забрало заказанное такси, которое доставило до границы, и они были убеждены, что на польской стороне их также ждет такси, чтобы отвезти в Германию. Среди них есть люди, свободно говорящие на английском, с высшим образованием, средний класс, инженеры, программисты, учителя. Встречая местных жителей или волонтеров, что им помогают, некоторые пытаются втиснуть им деньги, которые у них еще остались, становятся на колени и просят: "Спаси меня, спаси меня".

"Мы – такие же люди, как и вы, в нас течет такая же кровь, как и у вас, – говорят они. – Мы хотим просто жить, так же, как и вы и ваши политики".

Евросоюз(Польша) и Лукашенко уперлись, сошлись в клинче ценой жизни людей. А беженцы все прибывают и прибывают, в надежде на… Чем вам не кальмары. Умирают просто рядом.