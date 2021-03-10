Стадион имени Шухевича: польский город Замостье разорвал партнерские отношения с Тернополем

Мэр Замостья заявил, что "уважает право каждого народа на собственное понимание истории", но не может простить Шухевичу "причастность к убийству поляков".

Власти польского города Замостье (Замосць) решили разорвать партнерские отношения с с украинским Тернополем после того, как Тернопольский горсовет решил присвоить местному стадиону имя Романа Шухевича, одного из лидеров Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщил мэр Замостья Анджей Внук в специальном обращении, рассказывает польский портал regiony.rp.pl.

"С прискорбием констатирую факт, что 5 марта депутаты Тернопольского горсовета назвали городской стадион именем Романа Шухевича — руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-44 годах", — написал Внук в обращении.

Он отметил, что "уважает право каждого народа на собственное понимание истории", но "не может переоценить жестокость войны и неуважение к жертвам польской национальности".

Мэр Замостья города заявил, что они вынуждены прекратить сотрудничество с Тернополем по проекту "Совместная двух городов — Тернополя и Замостья", на который из фонда ЕС в рамках "Программы приграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина" собирались выделить более 68,7 тыс. евро.

"Я надеюсь, что наши украинские партнеры поймут, что любая инициатива по прославлению военных преступников имеет последствия. Любая такая инициатива должна учитывать чувства семей жертв и польского народа", — написал Внук.

[ + – ] Власти города Замостье решили разорвать отношения с Тернополем из-за присвоения имя Шухевича стадиону

Отметим, посол Израиля в Украине Джоэль Лион также возмутился из-за решения Тернопольского горсовета, отметив, что Шухевич был "пособников нацистов". Дипломат заявил, что ждет отмены этого решения.

В ответ на это мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что посол стал "пленником советской историографии" и посоветовал ему ознакомиться с фактами участия евреев в рядах УПА и открытыми архивами КГБ.

Напомним, Тернопольский горсовет присвоил городскому стадиону имя Шухевича 5 марта. Приурочили это решение годовщине убийства главнокомандующего УПА. Эту инициативу поддержали все присутствовавшие на сессии депутаты горсовета. Мэр города Сергей Надал, комментируя эту историю, заявлял, что Шухевич был "не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта".

30 апреля 2010 года Тернопольский горсовет присвоил Шухевичу и Степану Бандере звания "Почетных граждан города".