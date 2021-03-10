"Решение горсовета пересматриваться не будет", - мэр Тернополя ответил на критику Израиля

Мэр привел факты участия евреев в рядах УПА, а также посоветовал послу Израиля ознакомиться с открытыми архивами КГБ.

Мэр Тернополя Сергей Надал отреагировал на критику посла Израиля о присвоении стадиону имени Романа Шухевича. Надал считает, что посол стал "пленником советской историографии". Об этом он написал в Фейсбуке.

"Прочитал пост Чрезвычайного и Полномочного посла Государства Израиль в Украине Джоэля Лиона относительно решения Тернопольского городского совета, которым мы присвоили нашему центральному стадиону имя Романа Шухевича. Хочу сообщить господину послу и другим людям, которые стали заложниками "советской историографии", конкретные факты, которые документально зафиксированы", — пишет Надал.

По его словам, в составе УПА были представители еврейского народа, которые были одними из лидеров украинского восстания. Среди них Лейбу-Ицык Добровский, работавший в политическом отделении УПА. Лазарь и Моисей Орехов-Штейны, воевавшие в отряде "Коры".

[ + – ] Весь пост мэра Сергея Надала. Фото: Скриншот

"Советскую пропаганду взяла на вооружение современная Россия. Открытые архивы КГБ УССР переубедят господина посла в моей правоте. Он, как и многие другие, откроет для себя много нового про деятельность Романа Шухевича и Украинской повстанческой армии — армии воюющей Украины", — утверждает мэр.

Также он привел факты про деятельность самого Шухевича. Во время Второй мировой войны, Роман Шухевич помог еврейской девочки Ирины Райхенберг укрыться от Гестапо. Для нее создали поддельные документы на имя Ирины Рыжко, которые позволили ей укрыться в монастыре от нацистов и пережить оккупацию.

Поэтому, решение, которое принял горсовет, отменяться не будет.

Напомним, 5 марта Тернопольский городской совет принял решение присвоить стадиону имя Романа Шухевича — главнокомандующего УПА.

Позднее посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил такое решение. Из-за участия Романа Шухевича в 201-ом шуцманшафт-батальоне. Поэтому Израиль требует отмены решения о увековечивании памяти "пособника нацистов".