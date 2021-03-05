В Тернополе присвоили городскому стадиону имя Романа Шухевича

Решение о переименовании стадиона приурочили к годовщине смерти главнокомандующего УПА.

В пятницу, 5 марта, Тернопольский городской совет присвоил местному стадиону имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского горсовета.

Отмечается, что данное решение городские власти приурочили к годовщине смерти Шухевича. Теперь стадион будет называться: "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

"Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича"", – пояснил городской голова Сергей Надал.

По его словам, главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта.

Инициативу городского головы о переименовании стадиона поддержали все депутаты горсовета.

К слову, Шухевич является почетным гражданином Тернополя.

Отметим, звание Героя Украины Роман Шухевич посмертно получил 15 октября 2007 года. С инициативой выступил экс-президент Виктор Ющенко. В апреле 2010 года Донецкий административный апелляционный суд лишил Романа Шухевича звания Героя Украины.

5 марта 1950 село Белогорща, где в подполье находился Роман Шухевич, окружили полторы тысячи бойцов НКВД. Бой длился недолго, раненный командующий УПА застрелился. Где именно погребено тело Шухевича – пока неизвестно, ведь все архивы того времени были уничтожены.