У Тернополі привласнили міському стадіону ім'я Романа Шухевича

Рішення про перейменування стадіону приурочили до річниці смерті головнокомандувача УПА.

У п'ятницю, 5 березня, Тернопільська міська рада присвоїла місцевому стадіону ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Про це повідомила прес-служба Тернопільської міськради.

Зазначається, що таке рішення міська влада приурочила до річниці смерті Шухевича. Тепер стадіон буде називатися: "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

"Дуже символічно, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назви "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича"", — пояснив міський голова Сергій Надал.

За його словами, головнокомандувач УПА був не тільки зразковим командиром, а й хорошим спортсменом і лідером у багатьох видах спорту.

Ініціативу міського голови про перейменування стадіону підтримали всі депутати міськради.

До слова, Шухевич є почесним громадянином Тернополя.

Зазначимо, що звання Героя України Роман Шухевич посмертно отримав 15 жовтня 2007 року. З ініціативою виступив екс-президент Віктор Ющенко. У квітні 2010 року Донецький адміністративний апеляційний суд позбавив Романа Шухевича звання Героя України.

5 березня 1950 село Білогорща, де в підпіллі перебував Роман Шухевич, оточили півтори тисячі бійців НКВС. Бій тривав недовго, поранений командувач УПА застрелився. Де саме поховано тіло Шухевича — поки невідомо, адже всі архіви того часу були знищені.