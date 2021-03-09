Посол Израиля в Украине осудил присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича (фото)

Дипломат ожидает "немедленной отмены" решения Тернопольского горсовета об увековечивании памяти "пособника нацистов".

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором заявил, что они осуждают решение Тернопольского горсовета присвоить местному стадиону имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета назвать городской стадион в честь печально известного гауптмана 201-го шуцманшафт-батальона Романа Шухевича и ожидаем немедленной отмены этого решения", — написал дипломат.

В публикации, помимо Тернопольского городского совета, посол Израиля также отметил Министерство иностранных дел Украины и Офис президента Украины Владимира Зеленского.

[ + – ] Посол Израиля осудил присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича Фото: скриншот из Facebook

Отметим, 201-й шуцманшафт-батальон (или "Украинский легион"), одним из руководителей которого был Шухевич, — это подразделение немецкой вспомогательной полиции Третьего Рейха. Его "каркасом" стали члены и сторонники ОУН (б). Создали это подразделение в 1941-м году по ноябрь 1942-го года, после оно было расформировано. После возвращения во Львов часть офицеров задержали, а часть, среди которых и Шухевич, решили действовать нелегально, приняв участие в формировании УПА.

Напомним, Тернопольский горсовет присвоил городскому стадиону имя Шухевича 5 марта. Приурочили это решение годовщине убийства главнокомандующего УПА. Эту инициативу поддержали все присутствовавшие на сессии депутаты горсовета. Мэр города Сергей Надал, комментируя эту историю, заявлял, что Шухевич был "не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта".

30 апреля 2010 года Тернопольский горсовет присвоил Шухевичу и Степану Бандере звания "Почетных граждан города".

Напомним, в начале января Джоэль Лион, посол Израиля в Украине, опубликовал пост, в котором осудил акцию в честь 112-й годовщины со дня рождения Бандеры, которую организовали представители националистических организаций и партий. Дипломат написал, что они осуждают "любое прославление пособников нацистского режима" и что "Украине стоит примириться со своим прошлым".