Посол Ізраїлю в Україні засудив присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича (фото)

Дипломат очікує "негайного скасування" рішення Тернопільської міськради про увічнення пам'яті "пособника нацистів".

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, у якому заявив, що вони засуджують рішення Тернопільської міськради присвоїти місцевому стадіону ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради назвати міський стадіон на честь сумнозвісного гауптмана 201-го шуцманшафт-батальйону Романа Шухевича і очікуємо негайного скасування цього рішення", — написав дипломат.

У публікації, крім Тернопільської міської ради, посол Ізраїлю також позначив Міністерство закордонних справ України та Офіс президента України Володимира Зеленського.

[ + – ] Посол Ізраїлю засудив присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича Фото: скриншот из Facebook

Зазначимо, що 201-й шуцманшафт-батальйон (або "Український легіон"), одним з керівників якого був Шухевич, — це підрозділ німецької допоміжної поліції Третього Рейху. Його "каркасом" стали члени та прихильники ОУН (б). Створили цей підрозділ у 1941-му році по листопад 1942-го року, після він був розформований. Після повернення до Львова частину офіцерів затримали, а частина, серед яких і Шухевич, вирішили діяти нелегально, взявши участь у формуванні УПА.

Нагадаємо, що Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону ім'я Шухевича 5 березня. Присвятили це рішення річниці вбивства головнокомандувача УПА. Цю ініціативу підтримали всі присутні на сесії депутати міськради. Мер міста Сергій Надал, коментуючи цю історію, заявляв, що Шухевич був "не тільки зразковим командиром, а й хорошим спортсменом і лідером у багатьох видах спорту".

30 квітня 2010 року Тернопільська міськрада присвоїла Шухевичу і Степану Бандері звання "Почесних громадян міста".

Нагадаємо, що на початку січня Джоель Ліон, посол Ізраїлю в Україні, опублікував пост, у якому засудив акцію на честь 112-ї річниці від дня народження Бандери, яку організували представники націоналістичних організацій і партій. Дипломат написав, що вони засуджують "будь-яке прославляння пособників нацистського режиму" і що "Україні варто примиритися зі своїм минулим".