Посол Израиля в Украине назвал Бандеру пособником нацистов и осудил марш в его честь

Дипломат считает, что Украине стоит примириться со своим прошлым.

Джоэль Лион, посол Израиля в Украине, сделал репост в Twitter новости о акции в честь 112-й годовщины со дня рождения украинского националистического лидера Степана Бандеры, которую 1 января 2021 года организовали в Киеве представители националистических партий. В подписи к репосту дипломат написал, что они осуждают "любое прославление пособников нацистского режима".

"Время для Украины примириться со своим прошлым", — написал посол Израиля.

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Отметим, организаторами факельного шествия 1 января в Киеве выступили представители националистических сил: "Нацкорпуса", "Свободы", "Правого сектора" и других. Некоторые держали украинские флаги и флаги ВО "Свобода".

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Во время акции рядом с украинскими националистами шагали и белорусские, держа в руках бело-красно-белые флаги, которые после президентских выборов в Беларуси 2020 года стали одним из символов протеста против Лукашенко.

Детальнее о праздновании 112-го дня рождения Степана Бандеры можно прочитать здесь.

Напомним, на шествии в честь 111-го дня рождения Бандеры побывали журналисты Фокуса.