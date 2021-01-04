Посол Израиля в Украине назвал Бандеру пособником нацистов и осудил марш в его честь
Дипломат считает, что Украине стоит примириться со своим прошлым.
Джоэль Лион, посол Израиля в Украине, сделал репост в Twitter новости о акции в честь 112-й годовщины со дня рождения украинского националистического лидера Степана Бандеры, которую 1 января 2021 года организовали в Киеве представители националистических партий. В подписи к репосту дипломат написал, что они осуждают "любое прославление пособников нацистского режима".
"Время для Украины примириться со своим прошлым", — написал посол Израиля.
Отметим, организаторами факельного шествия 1 января в Киеве выступили представители националистических сил: "Нацкорпуса", "Свободы", "Правого сектора" и других. Некоторые держали украинские флаги и флаги ВО "Свобода".
Во время акции рядом с украинскими националистами шагали и белорусские, держа в руках бело-красно-белые флаги, которые после президентских выборов в Беларуси 2020 года стали одним из символов протеста против Лукашенко.
Детальнее о праздновании 112-го дня рождения Степана Бандеры можно прочитать здесь.
Напомним, на шествии в честь 111-го дня рождения Бандеры побывали журналисты Фокуса.